Коли можна перетнути суцільну лінію і не отримати штраф: пояснення юристів

Штраф за перетин суцільної — не завжди законний

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Водіям в Україні категорично заборонено перетинати суцільну лінію розмітки, адже це прямо суперечить правилам дорожнього руху (ПДР).

Про це повідомляє видання «Новини Ю».

За порушення цієї норми водію загрожує штраф у розмірі 340 грн. Проте, якщо інспектор патрульної поліції вважає, що внаслідок цього порушення була створена аварійна ситуація, штраф може зрости до 1455 грн, а водія можуть позбавити прав на термін від трьох до шести місяців.

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Юристи наголошують: аварійна ситуація — це коли інші водії були змушені різко змінити швидкість чи напрямок руху. Тому експерти радять уважно читати протокол перед підписанням. У разі незгоди з формулюванням — вказати про це письмово.

Варто пам’ятати, що рішення про позбавлення прав приймає виключно суд, а не поліцейський.

Щоб довести свою правоту, юристи радять використовувати відеореєстратор, запис з якого можна пред’явити в суді.

Є винятки, коли перетин суцільної лінії не тягне за собою штрафу:

Об’їзд місця масштабної ДТП, якщо немає інших шляхів об’їзду;

Непереборна сила або загроза життю/здоров’ю водія чи інших людей;

Відсутність видимості розмітки через зношення, сніг, пісок тощо.

Нагадаємо, в Україні кожен водій зобов’язаний мати в авто аптечку, вогнегасник і знак аварійної зупинки, проте штраф за їхню відсутність загрожує не всім.