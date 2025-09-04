ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
2 хв

Коли можна сісти за кермо без прав: поліцейський назвав три винятки

Експерти наголошують: усі винятки діють лише у вузьких рамках. Учень має їхати тільки з інструктором, гонщик — лише на закритій трасі, а крайня необхідність має бути підтверджена фактами.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Водій

Водій

В Україні керування автомобілем без посвідчення тягне за собою штрафи. За перше порушення — 3400 гривень, за повторне — 40 800. Якщо документ оформлений, але його немає з собою, стягнення становить 425 гривень. Та все ж є кілька випадків, коли сісти за кермо можна й без прав.

Про це пише видання «Твоя МАШИНА».

Патрульний з багаторічним стажем пояснив, що перший виняток стосується учнів автошкіл. На етапі практики вони сідають у навчальне авто під наглядом інструктора. Машина має бути обладнана дубльованими педалями та позначена знаком «Н».

«Якщо всі умови дотримані, жодних штрафів бути не може», — уточнив інструктор Олексій, який 15 років готує водіїв у Києві.

Другий випадок стосується гонщиків. Для виїзду на трек посвідчення не потрібне. Йдеться про спортивні заїзди, а не про громадські дороги. Професійні пілоти зазвичай мають права, але для участі у змаганнях вони формально не є обов’язковими.

Третя ситуація — крайня необхідність. Якщо людина бере кермо, щоб перевезти пораненого до лікарні або відвернути загрозу аварії, її дії можуть визнати правомірними. «У таких випадках оцінюють, що було б гірше: наслідки бездіяльності чи саме керування без посвідчення», — пояснив юрист з транспортних справ Сергій Литвин.

Експерти наголошують: усі винятки діють лише у вузьких рамках. Учень має їхати тільки з інструктором, гонщик — лише на закритій трасі, а крайня необхідність має бути підтверджена фактами. У будь-якому іншому випадку водій ризикує великими штрафами та навіть кримінальною справою.

Раніше ТСН.ua писав про те, чому поліція може зупинити автомобіль навіть без порушення ПДР. В Україні є чітко визначені підстави для зупинки автомобіля. Але на практиці це може статись, якщо автівка здається патрульним підозрілою.

Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie