Коли можна сісти за кермо без прав: поліцейський назвав три винятки

В Україні керування автомобілем без посвідчення тягне за собою штрафи. За перше порушення — 3400 гривень, за повторне — 40 800. Якщо документ оформлений, але його немає з собою, стягнення становить 425 гривень. Та все ж є кілька випадків, коли сісти за кермо можна й без прав.

Про це пише видання «Твоя МАШИНА».

Патрульний з багаторічним стажем пояснив, що перший виняток стосується учнів автошкіл. На етапі практики вони сідають у навчальне авто під наглядом інструктора. Машина має бути обладнана дубльованими педалями та позначена знаком «Н».

«Якщо всі умови дотримані, жодних штрафів бути не може», — уточнив інструктор Олексій, який 15 років готує водіїв у Києві.

Другий випадок стосується гонщиків. Для виїзду на трек посвідчення не потрібне. Йдеться про спортивні заїзди, а не про громадські дороги. Професійні пілоти зазвичай мають права, але для участі у змаганнях вони формально не є обов’язковими.

Третя ситуація — крайня необхідність. Якщо людина бере кермо, щоб перевезти пораненого до лікарні або відвернути загрозу аварії, її дії можуть визнати правомірними. «У таких випадках оцінюють, що було б гірше: наслідки бездіяльності чи саме керування без посвідчення», — пояснив юрист з транспортних справ Сергій Литвин.

Експерти наголошують: усі винятки діють лише у вузьких рамках. Учень має їхати тільки з інструктором, гонщик — лише на закритій трасі, а крайня необхідність має бути підтверджена фактами. У будь-якому іншому випадку водій ризикує великими штрафами та навіть кримінальною справою.

