Коли можна їхати на червоний сигнал світлофора: 4 винятки

Правило просте: червоний сигнал світлофора означає «рух заборонено» та вимагає негайної зупинки. Однак, на дорозі трапляються ситуації, коли безпека та організація руху мають вищий пріоритет. У таких випадках ПДР передбачають чіткі винятки. Запам’ятайте їх, щоб уникнути штрафу та не створювати аварійних ситуацій.

Про це йдеться у кількох ключових пунктах Правил дорожнього руху України, які регулюють сигнали світлофора, дорожні знаки та пріоритет руху.

«Живий світлофор»: хто головніший на дорозі

Перша і найважливіша ситуація: якщо на перехресті стоїть регулювальник (як правило, це поліцейський), його жести стають для вас головним законом, і вони автоматично скасовують усі сигнали світлофора, дорожні знаки та розмітку.

Це означає: якщо на світлофорі горить червоний сигнал, але регулювальник показує вам, що можна їхати (наприклад, стоїть до вас боком), ви зобов’язані рушити. І навпаки: якщо світлофор зелений, але регулювальник стоїть до вас обличчям або спиною — ви повинні зупинитися.

«Водії повинні виконувати саме вказівки регулювальника, а не орієнтуватися на світлофор», — наголошують експерти з безпеки дорожнього руху.

Пам’ятайте: регулювальник завжди має найвищий пріоритет (пункт 8.3 ПДР).

Додаткова секція з зеленою стрілкою: рух праворуч

Це дуже поширений випадок, який часто викликає суперечки: якщо поруч із червоним сигналом світлофора встановлена табличка з додатковою зеленою стрілкою (зазвичай праворуч), ви маєте право продовжити рух у напрямку, вказаному стрілкою.

Але є дві умови:

Щоб рухатись за табличкою з зеленою стрілкою, ви маєте перебувати у крайній правій смузі руху (для руху праворуч), або у крайній лівій смузі у тих рідкісних випадках, коли стрілка вказує ліворуч (як правило, на дорогах з одностороннім рухом). Перш ніж їхати, ви повинні обов’язково зупинитися і дати дорогу всім транспортним засобам, які рухаються з інших напрямків, а також пішоходам. Інакше кажучи, ви можете їхати, але у вас немає переваги в русі, тому на червоне світло ви повинні в’їжджати дуже обережно.

Пам’ятайте, стрілка дозволяє поворот, але не надає пріоритету (пункт 16.9 ПДР).

Швидка допомога, поліція та ДСНС: поступіться дорогою негайно

Третій законний виняток стосується проїзду оперативних транспортних засобів, які поспішають рятувати чиєсь життя. Якщо ви бачите чи чуєте, що до перехрестя наближається «швидка», поліція, пожежна або інша спецмашина з увімкненими синіми або червоними проблисковими маячками та сиреною, ви повинні забезпечити їй безперешкодний проїзд.

Якщо для цього вам необхідно з’їхати зі смуги, проїхати на червоне світло або заїхати за стоп-лінію — ви зобов’язані це зробити. Ваше завдання — звільнити дорогу, навіть якщо для цього потрібно порушити інші вимоги ПДР (пункт 3.2 ПДР).

Сюди ж відноситься і супровід: транспортні засоби, які їдуть у колоні та супроводжуються оперативними машинами з маячками та сиренами, також мають право проїхати на червоне світло (пункт 3.1 ПДР).

Коли різке гальмування створює аварію

Існує також ситуація, яку часто неправильно трактують, але яка є ключовою для уникнення ДТП. Хоча в ПДР немає прямої фрази «дозволено проїхати на червоне світло, щоб уникнути аварії», там є інший принцип.

Якщо ви фізично не можете зупинити свій автомобіль перед стоп-лінією або світлофором, не вдаючись до екстреного гальмування, ви не повинні цього робити. Особливо це актуально на слизькій дорозі, коли різка зупинка гарантовано призведе до удару ззаду. У такому випадку водій повинен вжити всіх заходів, щоб проїхати перехрестя максимально безпечно для інших.

«Різке натискання на гальма може створити аварійну ситуацію, наприклад, на слизькій дорозі», — зазначають експерти.

Але це не «дозвіл» проїхати, а вимога діяти безпечно: якщо у вас був час на зупинку, але ви не скористалися ним, ви винні. Якщо ж ви в останній момент бачите, що зупинка призведе до зіткнення, ПДР вимагають від вас діяти так, щоб не створювати небезпеки та перешкод іншим учасникам руху (пункт 8.9 ПДР). Тобто, у цій ситуації безпека переважає над сигналом.

Головне правило: в усіх виняткових випадках водій має діяти максимально уважно, оцінюючи швидкість, стан дороги та дистанцію до інших авто. Якщо ж поважної причини проїзду на заборонний сигнал світлофора немає, порушення карається серйозним штрафом.

