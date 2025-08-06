Коли насправді варто міняти моторну оливу: важлива порада експерта

Час заміни моторної оливи варто встановлювати не за пробігом, а за кількістю мотогодин

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Чимало власників авто керуються загальноприйнятим інтервалом пробігу у 10-15 тисяч кілометрів для заміни моторної оливи і вважають це надійною нормою. Однак профільні експерти зазначають, що такий підхід не завжди є оптимальним, особливо з огляду на реалії, в яких експлуатуються автомобілі в Україні.

Про це пише Ampercar.

Чому кілометри — не головний показник

Фахівці наголошують, що насправді ключовим фактором, який визначає знос оливи, є не пробіг, а тривалість роботи двигуна. Наприклад, тривалі прогрівання взимку, багатогодинні стояння в заторах або рух у щільному міському трафіку суттєво скорочують термін служби мастильного матеріалу. Усі ці періоди роботи двигуна накопичують зношення, навіть якщо одометр показує мінімальні зміни пробігу.

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Саме тому експерти радять орієнтуватися на мотогодини — показник, який дає найточніше уявлення про навантаження, якого зазнав двигун. Деякі сучасні автомобілі мають вбудовані лічильники мотогодин, але якщо його немає, такий пристрій можна встановити окремо, щоб точніше визначати необхідність заміни оливи.

Деградація оливи та турбодвигуни

Малолітражні турбодвигуни, які є популярними в багатьох сучасних авто, особливо чутливі до якості мастила. Вони працюють на межі можливостей, а високі температурні навантаження прискорюють деградацію оливи. Вона перегрівається, густішає та накопичує сажу. Ці відкладення можуть забивати масляні канали, що погіршує циркуляцію та призводить до прискореного зносу двигуна.

Ситуацію ускладнюють і непомітні витоки мастила. Навіть якщо рівень падає поступово, двигун уже може відчувати масляне голодування, що ще більше впливає на його ресурс.

Оптимальний інтервал для заміни

Найбільш агресивним для двигуна і, відповідно, для моторної оливи є міський цикл: короткі поїздки, постійні зупинки, стар-стоп режим та пробки не дозволяють мотору вийти на стабільний температурний режим.

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З огляду на це, фахівці рекомендують не чекати 10 000 або 15 000 кілометрів, а орієнтуватися на профілактичний інтервал 7000-8000 кілометрів. Така регулярна заміна дозволить значно продовжити ресурс двигуна та уникнути дорогого ремонту в майбутньому.

Нагадаємо, одна звичка водіїв часто стає причиною стресу, небезпечних ситуацій та дрібних ДТП. Уникнути цих неприємностей можна, якщо кожного разу правильно паркувати машину попри бажання зробити це якомога швидше і простіше.