Коли п’яний водій не є винним: несподіване рішення суду

У Полтавській області суд звільнив від відповідальності водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння, але зробив це через крайню необхідність.

Рішення ухвалив Полтавський апеляційний суд, повідомляє видання «Твоя МАШИНА».

Інцидент стався у Миргороді. Чоловіка за кермом ВАЗ 21063 зупинили вночі під час комендантської години. Алкотестер показав перевищення допустимої норми алкоголю, за що законом передбачено 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення водійських прав щонайменше на рік.

Однак суд дійшов висновку, що чоловік діяв не зі злого наміру, а щоб допомогти сусідці. Її матері раптово стало зле, а ключі від квартири були лише у неї. Водій погодився відвезти жінку, розуміючи, що ситуація потребує негайних дій.

«Закон передбачає, що людина може порушити інший закон, якщо цим рятує життя. Але таке рішення ухвалюється судом, і лише коли шкода від дії менша, ніж можливі наслідки бездіяльності», — зазначив юрист Олексій С.

Суд визнав, що чоловік мав право сісти за кермо, аби допомогти сусідці дістатися до матері. У підсумку штраф і позбавлення прав скасували, а справу закрили.

«Це не означає, що тепер можна їздити п’яним і виправдовуватися „крайньою необхідністю“. Кожен випадок розглядається окремо. І спочатку йде відповідальність, а вже потім звільнення від неї водія судом на підставі реальних і доведених фактів» — зазначила адвокатка з Полтави.

Водночас експерти нагадують: алкоголь за кермом залишається однією з головних причин смертельних аварій в Україні.

Нагадаємо, перевищення швидкості залишається найбільш поширеним порушенням на дорогах України, яке автоматично фіксується спеціальними камерами. Стандартний штраф становить 340 гривень, але юристи попереджають: сплачувати його варто не завжди, оскільки частина постанов видається з грубими порушеннями.