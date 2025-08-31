Коли варто продавати авто: експерти назвали критичний вік і пробіг машини

Автомобіль / © Pixabay

Автомобіль може справно служити багато років, однак після певної межі витрати на його утримання різко зростають. Аналітики проаналізували понад 4 тисячі автосалонів, визначили, у який момент авто переходить у «зону ризику».

Про це повідомило видання «In Korr».

За даними дослідження, до 6 років більшість авто майже не створюють проблем. Однак вже після 7 років третина власників стикається з несподіваними поломками, а у віці 10–12 років серйозних вкладень вимагають майже 36% машин. Найбільш небезпечний період починається після 13 років, коли понад 44% авто стають «постійними клієнтами» СТО. У категорії 16–20 років постійно ремонтують вже шість із десяти машин.

Пробіг як індикатор ризику:

До 100 тис. км — імовірність несподіваних поломок становить 21,5%.

150 тис. км — ймовірність зростає до 30%.

200 тис. км — показник сягає 37,5%, це психологічна межа великих витрат.

300+ тис. км — кожна друга машина стає залежною від ремонту.

На вітчизняному ринку більшість вживаних авто імпортують із пробігом понад 200 тисяч км. У таких випадках ремонт може коштувати від 60 до 120 тисяч гривень — іноді це навіть більше, ніж ринкова вартість аналогічного автомобіля. Майстри зі станцій техобслуговування у Києві та Львові радять не відкладати питання технічного стану до «чорної діри» для бюджету й вчасно ухвалювати рішення щодо ремонту чи продажу машини.

Поради експертів

Якщо автомобілю 13+ років та пробіг 200+ тисяч км, варто уважно оцінювати його стан.

Правило третини: коли щорічні витрати на ремонт перевищують 30% ринкової вартості машини, це сигнал до заміни.

Часті поломки (кожні 2–3 місяці) також свідчать, що авто втрачає надійність.

Якщо сума ремонтів за рік сягає половини вартості автомобіля, економічно доцільніше придбати новіший транспорт.

Після 13 років експлуатації або 200 тисяч кілометрів пробігу автомобіль переходить у зону підвищеного ризику. Щоб уникнути безкінечних витрат і непередбачених поломок, водіям радять планувати вчасний продаж і заміну машини.

