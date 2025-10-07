Коли водія можуть позбавити прав за телефонні розмови за кермом: подробиці

Автомобіль / © 24 канал

Користування мобільним телефоном під час руху автомобіля без спеціальної гарнітури або системи hands-free суворо заборонено Правилами дорожнього руху (п. 2.9.д).

Залежно від наслідків, українське законодавство передбачає два рівні відповідальності:

Штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУпАП): За звичайне користування телефоном без створення небезпеки іншим учасникам руху.

Штраф 1445 грн або позбавлення прав: Якщо дії водія створили аварійну ситуацію або небезпеку. У таких випадках поліція складає протокол, тимчасово вилучає посвідчення, а рішення про покарання (зокрема, позбавлення прав на 6-12 місяців) приймає лише суд.

Як поліція має фіксувати порушення

Поліція може фіксувати факт порушення ПДР під час патрулювання або за допомогою відеореєстраторів. Однак, згідно зі статтями 251-252 КУпАП, докази повинні бути належними: фото, відеофіксація або свідчення очевидців.

Важливо: Самі лише слова патрульного без підтвердження не визнаються достатніми доказами. Суди неодноразово скасовували постанови, винесені без належної відеофіксації або за відсутності інших доказів.

Як оскаржити незаконний штраф

Водій має право оскаржити постанову протягом 10 днів з моменту її винесення. Це можна зробити, звернувшись до поліції або безпосередньо до суду.

Для успішного оскарження необхідно вказати причини незгоди (наприклад, відсутність відеофіксації, помилки у даті чи місці, порушення процедури). У своїх поясненнях можна чітко зазначити: «Порушення не визнаю, доказів не надано».

Судова практика підтверджує, що суд оцінює всі обставини: від тривалості розмови до поведінки поліцейського та дотримання прав водія. Якщо поліція склала протокол або вилучила права, варто негайно звернутися до адвоката. Фахівець допоможе зібрати докази та витребувати відео з нагрудної камери поліцейського для захисту ваших інтересів.

