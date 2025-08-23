Коли водія можуть звільнити від штрафу: пояснення експерта

Штаф / © Associated Press

В Україні адміністративні штрафи залишаються найпоширенішим видом покарання для водіїв, проте закон дозволяє уникнути фінансових санкцій у випадках дрібних порушень.

Закон передбачає попередження

Якщо поліцейський фіксує порушення, він зазвичай складає постанову про штраф. Водночас стаття 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення дає йому можливість обмежитися усним зауваженням, якщо порушення малозначне.

Така опція можлива лише тоді, коли дії водія не створили загрози безпеці руху, не призвели до шкоди та не спричинили аварійної ситуації.

Приклад дрібного порушення

Заїзд за стоп-лінію формально карається штрафом у 510 гривень, як і проїзд на червоне світло. Але якщо авто зупинилося лише на кілька сантиметрів далі й не завадило іншим учасникам руху, інспектор може застосувати попередження.

Позиція юриста

Адвокат у сфері транспортного права Андрій із Полтави пояснює: «Поліцейський має право оцінити обставини та вирішити, чи варто карати водія. Якщо він бачить, що порушення не створило небезпеки, є підстава звільнити від штрафу. Водій може ввічливо попросити про це, але остаточне рішення — за інспектором.»

Коли уникнути штрафу неможливо

Фахівці наголошують: уникнути штрафу можна лише за незначних порушень. Грубі дії — проїзд на червоне чи керування у стані сп’яніння — тягнуть за собою обов’язкову відповідальність.

Закон дає шанс уникнути покарання, але лише тоді, коли дотримані умови безпеки та відсутні серйозні наслідки.

Нагадаємо, в Україні також посилено контроль і покарання за порушення правил проїзду пішохідних переходів.