Комфорт може коштувати дорого: експерт пояснив, який апгрейд знецінює авто під час продажу

Багато автовласників мріють про зручний автозапуск, щоб дистанційно прогріти салон у холодну пору року. Однак експерти попереджають: через цей додатковий комфорт ви можете втратити багато грошей під час продажу машини, оскільки нештатні системи автозапуску значно знижують її ринкову вартість і відлякують покупців.

Про це пише SUV News.

«Знятий замок»: небезпека нештатного автозапуску

Головна проблема полягає у конфлікті між системою автозапуску та штатним захистом автомобіля — іммобілайзером. Більшість сучасних машин мають чіп у ключі, який блокує запуск двигуна без правильного сигналу.

Інженер-електронник пояснив, що для встановлення сторонньої системи автозапуску іммобілайзер зазвичай доводиться «відключати» і фіксувати чіп-ключ безпосередньо у салоні машини.

«Фактично ви самі знімаєте замок із власних дверей,» — додав експерт, наголосивши на підвищенні ризику викрадення.

Саме через це страхові компанії ставляться до таких систем із великою підозрою. У разі викрадення автомобіля з нештатним автозапуском, власникові можуть відмовити у виплаті відшкодування, або ж ціна поліса КАСКО значно зросте. Особливо це стосується дорогих моделей, де будь-яке додаткове втручання у штатний захист критично впливає на умови страхування.

Заводська система VS «кулібінство»

За словами фахівців, потенційний покупець на вторинному ринку, почувши про встановлений автозапуск, часто просто відмовляється від угоди, оскільки ризики викрадення та проблеми зі страхуванням переважають усі зручності.

Втім, існує й інший бік медалі:

Заводський автозапуск . Якщо йдеться про заводські системи автозапуску, інтегровані без втручання у штатний захист, ситуація протилежна.

Підвищення ціни. Такі рішення, які гарантують відсутність конфліктів між безпекою та зручністю, можуть навіть підняти ціну машини на 5–7% на вторинному ринку.

Експерти радять ретельно подумати перед тим, як встановлювати будь-яку систему, не передбачену початковою конструкцією автомобіля. Автозапуск — це не лише комфорт холодного ранку, а й фактор, що може значно вплинути на ціну та ліквідність уживаного автомобіля в майбутньому.

