Компактний електричний кросовер Tesla отримав найвищу оцінку в краштестах (відео)

У нього було виявлено лише одну проблему.

Електромобіль Tesla Model Y блискавично впорався з серією краштестів.

Такого висновку дійшли фахівці Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS) США.

Так, компактний кросовер отримав найвищу оцінку Top Safety Pick+. Однак, це стосується лише тих екземплярів електрокара, які були випущені після квітня 2021 року. Це сталося, тому що в Tesla Model Y оновили систему запобігання зіткненням.

І хоча електричний позашляховик показав себе досить добре, щоб заслужити нагороду Top Safety Pick+, IIHS зазначає, що стандартні фари на моделі Long Range отримали лише оцінку “Прийнятно”.

“Автомобілі Model Y, виготовлені після квітня 2021 року, відповідають усім критеріям “плюс”. Після переведення системи на роботу на основі лише камери, стандартна система запобігання аварії спереду між транспортним засобом і пішоходом отримала вищі оцінки в тестах. Дві доступні системи фар отримують хороші та прийнятні оцінки” — йдеться у повідомленні IIHS.

Єдиною іншою проблемою, яку IIHS мав із моделлю Y, була простота використання її кріплень для дитячого сидіння LATCH, які вона оцінила лише як “прийнятні”.

Читайте також:

Популярний кросовер KIA Sportage із тріском провалив краштест: відео

Доступний в Україні новий Volkswagen Caddy вперше отримав найвищу оцінку за підсумками краштестів: відео

Нова Skoda Fabia, яка доступна в Україні, отримала п'ять зірок в краштестах за безпеку