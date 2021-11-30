Компанія BMW показала свій найдорожчий кросовер: чим дивує новинка

750 кінських сил та шалений дизайн. Концепт-кар BMW XM став передвісником флагманського кросовера - X8

Баварці розсекретили свою новинку - BMW Concept XM. Цей автомобіль повинен стати прямим конкурентом Lamborghini Urus.

Через пандемію новинку презентували в режимі онлайн. Концепт-кар є передвісником BMW X8 - флагманського кросовера марки. Він повинен з’явитися на світ вже у 2022 році, про це повідомляють на офіційному сайті виробника.

Сама флагманська модель буде представлена у 2023 році, на неї цінник стартує зі 150 тисяч доларів. Над розробкою автомобіля працюють інженери підрозділу BMW Motorsport.

Дизайн концепту BMW XM досить не типовий для марки – автомобіль отримав багато рублених кутів і дуже виразні колісні арки. Та перейматися не варто, фірмові великі “ніздрі” так і залишились на передній частині авто. Ба більше, вони отримали гарне діодне підсвічування, що гарно доповнює вузенькі фари. І кульмінацією образу стали великі диски на 23 дюйми.

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Салон також отримав новий стиль. Все що бачиш та до чого торкаєшся зроблено з високоякісної шкіри, карбону або вельвету. Звісно на передній панелі красуються два велетенські дисплеї, які працюватимуть на новій платформі. Спортивні крісла розділені високим тунелем, а ззаду встановлений двомісний комфортний диван.

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Щодо агрегатів – під капотом BMW Concept XM “ховається” гібридна установка, яка складається з V8 на 4.4 літра з твін турбо та електромору. Вони у парі видають шалені 750 “коней” потужності. Серійний Х8 2023 отримає бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом.

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