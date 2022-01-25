Ford представив найпотужнішу версію позашляховика, який "підірвав" ринок продажу

Автомобіль має більш потужний двигун та високий кліренс.

Компанія Ford презентувала нову потужну модифікацію позашляховика Bronco – Raptor.

Тепер машина стала набагато потужніше та більш підготовлена до справжнього бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті Ford.

Ford Bronco Raptor 2020 отримав турбований двигун V6 EcoBoost на – 3 літри, який видає 400 кінських сил потужності та 560 Нм крутного моменту. З мотором працює у парі швидка автоматична коробка передач на 10 діапазонів. Також, система повного приводу отримала знижувальну передачу. Для нього створено нові посилені мости та систему вибору режимів для різних типів бездоріжжя.

В базі автомобіль комплектується позашляховою гумою BFGoodrich K02 на – 37 дюймів. Тепер кліренс авто сягає чималі 332 мм. Щоб відчувати себе більш впевнено, на автомобіль встановлено посилену підвіску від Ford F-150 Raptor.

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Над салоном також попрацювали, тепер там розміщено шкіряні спортивні сидіння та більш комфортне кермо. Цифрова панель також отримала оновлення і стилізована спеціально під версію Raptor. Також, Ford Bronco Raptor отримав камери колового огляду та великий дисплей на 12 дюймів.

Експерти впевнені, що новинка від Ford це прямий конкурент Mercedes-Benz G-Class 4x4, а також Land Rover Defender та Jeep Wrangler, але при цьому коштуватиме 75 тисяч доларів (приблизно 2 100 000 грн), що значно дешевше від конкурентів.

Нагадаємо, що нещодавно одразу два позашляховика Ford, який "підірвав" ринок продажу, продають на популярному аукціоні.