Китайці презентували електрокрос з запасом ходу більш ніж 1000 кілометрів : що відомо про новинку

Китайці презентували електрокрос з запасом ходу більш ніж 1000 кілометрів : що відомо про новинку

Він отримав потужний двигун, великий запас ходу та стриманий дизайн.

Китайська компанія GAC показала світу свою новинку - Aion LX Plus . Це потужний електро кросовер, який отримав велику батарею на 144 кВтг, саме вона і дозволяє проїхати автомобілю 1008 кілометрів на одному заряді.

Про це повідомляє видання CarNewsChina.

Презентація відбувалась на автомобільній виставці Гуанчжоу. Для електромобілів компанія GAC створила новий суббренд Aion, тож автомобілі без традиційних двигунів будуть випускатися саме під цим ім’ям.

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Відвідувачі виставки високо оцінили новинку, насамперед через вражаючі технічні характеристики. Мало того, що заряду вистачає на 1000 кілометрів, так ще є підтримка швидкої зарядки потужністю 480 кВт. Два електромотори видають 734 кінські сили, що дуже солідний показник для китайського кросовера. Маркетологи GAC запевняють, що їх творіння розганяється до першої сотні за 2.9 секунд. Наприклад, новинка від Ілона Маска - Tesla Model S Plaid зі своїми 1000 кінськими силами, розганяється до 100 км/г за 2 секунди.

Та для бажаючих зекономити буде доступна і більш бюджетна версія Aion LX. Тут новий покупець отримає автомобіль з одним двигуном на 245 “коней” та з меншою батареєю, але про її ємність, виробник поки замовчує.

Треба зауважити, що Aion LX Plus – це повноцінний “паркетник”, який за габаритами (4835х1935х1685 мм) дуже схожий з BMW X6. Колісна база його також немаленька - 2920 мм.

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З салоном все доволі просто і вже традиційно для ектрокарів: сидіння оббиті шкірою наппа, на передній панелі красується великий дисплей на 15,6-дюйми, а за музику відповідає процесорна система Alpine з 10 динаміками.

Китайські виробники все частіше радують покупців новими електромобілями, нещодавно компанія Huawei також презентувала свій перший електромобіль.