Компанія Hyundai створила конкурента Tesla: що цікавого в новинці від корейців

Автомобіль в топовій комплектації змже проїхати 700 кілометрів на одному заряді.

Новий електроседан Hyundai Ioniq 6, який став серійним продовженням концепту Prophecy планували запустити у виробництво вже в березні 2022 року. Але у компанії змінились плани та їм довелося змістити старт виробництва на три місяці, тож електрокар відправився на повторні тестування.

Новими шпигунськими знімками поділилось видання Korean Car Blog. Прототип корейського седану Hyundai Ioniq 6 викотили на дороги і звісно весь кузов обліпили спеціальним камуфляжом, але вже не таким щільним, як раніше. Тож дещо розгледіти таки вдалося. За довжиною, електрокар трохи менше ніж Hyundai Elantra. Тож з габаритами все зрозуміло.

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Також новинка повинна отримати повністю перероблену мультимедійну систему, широкий пакет систем допомоги водію та асистентів безпеки. Сам електрокар побудовано на модульній платформі e-GMP, тож вона дозволяє встановити збільшену батарею, яка забезпечить запас ходу до 700 кілометрів від одного заряду. Топова версія “електрички” отримає два двигуни потужністю у 300 кінських сил, які створюють систему повного приводу.

Базова версія седану отримає акумулятор, який використовувався в Ioniq 5. Таким чином вона матиме 58 кіловат та один електромотор потужністю у 168 кінських сил встановлений позаду.

Нагадаємо, що суббренд Hyundai випустить флагманський електрокросовер.