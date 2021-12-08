Компанія КІА показала перші зображення нового сімейного кросовера

Презентація моделі запланова на 16 грудня.

Корейський виробник автомобілів КІА трохи розповів про наступне покоління компактного кросовера Carens.

Представлено вже четверте покоління моделі Carens. Автомобіль випускався з 1999 по 2019 рік, але після коротенької перерви, КІА повертає модель у виробництво. Новий Carens відноситься до сегмента "Просторих автомобілів для сучасних сімей". Про це виробник повідомив на своєму офіційному сайті.

Новинка від КІА отримає більш характерні риси притаманні кросоверу та третій ряд сидінь. За концепцією виробника, саме це допоможе сучасним сім’ям комфортно подорожувати.

Передня частина авто, вже традиційно отримає фірмовий дизайн Kia Tiger Face. Його доповнюють повністю оновлена фальш-решітка радіатора, завужені фари та покращені ходові вогні.

Також виробник обіцяє поєднання великого простору, високої якості та сучасного високотехнологічного обладнання. Наприклад, навігаційна система з функціями телематики (AVNT), отримала великий дисплей діагоналлю 10,25 дюйма.

kianewscenter.com

Міжнародна прем’єра моделі запланована на 16 грудня, а ось на ринку Carens з’явиться у першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, які нові кросовери купували українці в жовтні.