Компанія Lexus презентувала повністю електричний кросовер RZ: що відомо про новинку

Новинка від Lexus отримає ту саму платформу що і Toyota bZ4X та Subaru Solterra

Японська компанія Lexus поділилася першими зображеннями майбутнього електрокара, який з'явиться на ринку під назвою RZ. Вже відомо, що новинка буде побудована на платформі e-TNGA, саме її вже використовують такі кросовери, як Toyota bZ4X та Subaru Solterra.

Автомобіль отримає фірмовий дизайн та потужну батарею, про це компанія Lexus повідомила на своєму офіційному сайті.

https://pressroom.lexus.com

Автомобіль отримав свою фірмову передню частину Lexus – велика фальш-решітка та вузенькі фари переплутати з іншим автомобілем неможливо. Задня частина автомобіля також отримала вужчу оптику та невеличкий спойлер на багажнику. Як стало відомо,що новинка є серійним варіантом концепту LF-Z Electrified, який дебютував навесні цього року, проте вона не успадкувала від шоу-кара ні висувні дверні ручки, ні камери замість зовнішніх дзеркал.

https://pressroom.lexus.com

Автомобілі на тій самій платформі, що і новинка від Lexus мають дві версії агрегатів - з одним і двома електромоторами на передній і задній осі, в останньому випадку, сумарна потужність моторів складає 218 кінських сил. Щодо батареї – тут також все непогано, 71.4 кіловат-години, які забезпечують запас ходу на рівні 460 кілометрів по циклу WLTC.

Як розповідають інсайдери, автомобіль повинен з’явитися на ринку під кінець 2022 року.

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