Mercedes-Benz розповіла подробиці про електрокар з рекордним запасом ходу

Новий Vision EQXX зможе проїхати від одного заряду більш ніж 1000 кілометрів.

Німецький виробник автомобілів Mercedes-Benz відкрив завісу таємниці та випустив відразу два відео з новим електричним концептом Vision EQXX.

Як повідомляє виробник на своєму Youtube-каналі, вони створили електромобіль, який матиме найбільший запас ходу. На одному заряді Vision EQXX повинен проїхати не менш ніж 1000 кілометрів.

Судячи з відео, електромобіль отримає сонячні панелі, які і допоможуть йому досягти такого приголомшливого запасу ходу. Інженери компанії Mercedes-Benz заявляють, що в їх автомобілі буде поєднуватись сила трьох: сонця, вітру та сили тяжіння. Для того, щоб Vision EQXX мав аеродинамічно правильний кузов та ще й гарний, дизайнерам треба було чимало попрацювати. Та дивлячись на кадри з відео можна сказати, що в них це вдалося. Концепт матиме активні дифузори та елементи кузова.

Щоб досягти максимальної точності, інженери перенесли розробку автомобіля у віртуальне середовище, так званий Software in the Loop. Саме завдяки цій технології розробка автомобіля стає простішою і дешевшою, адже інженерам не треба створювати тестові прототипи, а все можна прорахувати на комп’ютері. Прем’єра концепту запланована на 3 січня 2022 року.

Нагадуємо, що на український ринок вийде найшвидший електромобіль Mercedes-Benz.