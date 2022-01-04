Mercedes-Benz презентував електромобіль з рекордним запасом ходу

Більш ніж 1000 кілометрів на одному заряді.

Компанія Mercedes–Benz представила раніше анонсований концептуальний електрокар EQXX. Заявлений запас ходу автомобіля – більш ніж 1000 кілометрів.

Маркетологи називають EQXX найефективнішим електрокаром з коли-небудь створених в компанії. Про це повідомляють на офіційному сайті Daimler.

EQXX перейшов зі стадії концепту до повноцінного автомобіля. Поки що його будуть використовувати, як тестовий зразок для того, щоб підтвердити запас ходу та зафіксувати його за сучасним європейським стандартом WLTP.

Щоб досягти такого серйозного запасу ходу, інженерам довелося чимало попрацювати. Вони встановили в Mercedes–Benz EQXX велику батарею на 100 кВт * год та повністю оптимізували витрати електродвигунів. Також, вони попрацювали з вагою кузова та аеродинамікою. Коефіцієнт аеродинамічного опору новинки становить всього 0,18 Сx, що на дві сотих краще ніж у світового рекордсмена EQS.

Електродвигун, який видає 204 кінські сили дуже економний, він споживає усього 10 кВт*год на 100 кілометрів, що досить непоганий результат. Щоб, енергії точно вистачило, у скляний дах електромобіля було встановлено 117 сонячних елементів, вони додають 70 кілометрів додаткового пробігу.

Щоб не витрачати додаткові кілометри, довелося відмовитись від камер замість дзеркал, а мультимедійний дисплей, який зайняв всю передню панель може працювати в економному режимі.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz першим в світі отримав дозвіл на використання автопілота третього рівня на дорогах загального користування