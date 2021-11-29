Компанія Nissan вирішила підняти рівень електрифікації своїх автомобілів: що запланували японці

Компанія планує вкласти 17,6 млрд доларів у підвищення електрифікації своєї модельної лінійки.

Компанія Nissan, яка одна із перших випустила масовий електромобіль заявила, що витратить 17,6 млрд доларів протягом наступних п’яти років на електрифікацію своїх автомобілів.

Японці прийняли таке рішення, через те, що конкуренти вже далеко попереду, і щоб не відставати, треба змінювати стратегію виробництва. Про це повідомило видання Reuters.

Nissan інвестує в компанію вдвічі більше ніж за останні 10 років. Компанія непогано зіграла свою партію на електромобілях Nissan Leaf, після успіху інженери та маркетологи трохи розслабилися і просто втратили лідерство на ринку.

За кількістю електрифікованих автомобілів Toyota Tesla та навіть BMW вже вирвалися у перед. Тож щоб наздогнати конкурентів, автогігант представить 23 нових “зелених” авто, 15 з яких будуть повністю електричними (EV).

Щоб стати ще більш екологічними, компанія планує скоротити закупівлю літій-іонних батарей на 65% упродовж восьми років. До березня 2029 року Nissan планує перейти на твердотільні батареї, які потенційно можуть змінити правила гри на ринку.

Саме такий тип батарей повинен значно знизити ціну на автомобіль і зробити електромобілі доступнішими для покупців.

Нещодавно відразу шість автовиробників підписали декларацію, яка зобов'язує їх до 2040 року відмовитися від автомобілів, що працюють на традиційному паливі, але Nissan до цієї декларації не приєдналися.

Компанія повідомила, що лише половина її автомобілів буде електрифікована до 2030 року, тож відмовлятися від традиційних двигунів поки не планує.

Нагадаємо, що нещодавно експерти склали рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2021 року, серед яких, Nissan отримав досить непогану оцінку.