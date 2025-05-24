Кондиціонер в авто погано працює: п’ять поширених причин

Кондиціонер в авто / © Pixabay

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Літня спека вже на порозі, а ваш автомобільний кондиціонер не справляється? Експерти розповіли, на що варто звернути увагу, щоб швидко повернути прохолоду в салон.

Про це повідомило «SUV News».

Найпоширеніша причина — витік фреону через зношені ущільнювачі. У машинах із великим пробігом гумові елементи втрачають герметичність, через що холодне повітря не надходить у салон.

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Ще однією типовою проблемою є забруднення конденсатора. Пил, пух та бруд накопичуються на його поверхні, знижуючи теплообмін. У поєднанні з корозією це може призвести до витоків та відключення системи.

Не менш серйозна несправність — поломка компресора, що зазвичай трапляється через природне зношення деталей або нестачу мастила. Це — найвитратніший ремонт.

Крім того, фахівці радять перевірити стан салонного фільтра. Коли він забруднений, повітря циркулює гірше, з’являється затхлий запах, а в салоні накопичуються бактерії та пліснява.

Випарник також потребує уваги: у вологому середовищі можуть активно розмножуватись мікроорганізми, що викликають алергії та проблеми з диханням.

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