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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
137
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2 хв

Кондиціонер викликає туман у салоні авто — що робити

У спеку водії часто стикаються з несподіваною проблемою — запотіванням лобового скла. Причина криється у фізиці та типових помилках.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pexels

Спекотний день, розігрітий автомобіль і бажання охолодитися обертаються для водіїв розчаруванням: замість свіжого повітря — туман на лобовому склі. Що ж відбувається і як цього уникнути?

Про це пише «Автопілот».

Причина такого явища криється у фізиці — точніше, в так званій «точці роси». Коли ви сідаєте в спекотне авто, повітря всередині зазвичай тепле і вологе. Як тільки запускається кондиціонер, у салон надходить холодне, осушене повітря. Воно миттєво охолоджує скло — і волога з повітря осідає на ньому, створюючи щільний туман.

Головна помилка більшості водіїв — спрямовувати холодне повітря безпосередньо на лобове скло. Це лише погіршує ситуацію. Насправді ж кондиціонер не винен — він, навпаки, ваш союзник у боротьбі з вологою.

Як діяти правильно:

  1. Перенаправте потоки з дефлекторів у салон, ноги чи на себе — але не на скло.

  2. Увімкніть режим максимального охолодження — це прискорить осушення повітря.

  3. Вимкніть рециркуляцію повітря: дайте системі доступ до сухішого повітря з вулиці.

  4. Увімкніть обігрів заднього скла — він допоможе прибрати вологу з заднього виду.

Через кілька хвилин скло стане прозорим, а повітря сухішим. Щоб уникнути повторення ситуації — стежте за чистотою скла зсередини та регулярно міняйте салонний фільтр.

Отже, «туман» у салоні — не поломка, а лише сигнал до правильного налаштування системи. Знаючи просту фізику, ви збережете видимість і безпеку на дорозі.

Нагадаємо, негода влітку — не рідкість, і навіть невеликий град здатний завдати шкоди автомобілю. Вм’ятини на капоті, даху чи багажнику можуть з’явитися за лічені хвилини. Водіям варто заздалегідь готуватися до негоди — навіть прості речі можуть врятувати машину.

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