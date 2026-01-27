Короткі зимові поїздки шкодять авто більше, ніж здається: пояснення фахівців та поради водіям

Зимові короткі маршрути шкодять авто / © Getty Images

Морозна погода впливає не лише на стиль кермування, а й на роботу основних вузлів автомобіля. Через низькі температури рідина в амортизаторах густіє, тому підвіска спершу реагує на нерівності жорсткіше. У результаті зростає навантаження на деталі, що пришвидшує зношування сальників і гумових елементів ходової частини.

Найбільше ризикують автомобілі, які взимку використовують лише для коротких поїздок. За таких умов двигун часто не встигає прогрітися до робочої температури, що прискорює деградацію моторної оливи та збільшує знос внутрішніх компонентів. Окрім цього, генератор не встигає повністю компенсувати енергію, витрачену на запуск і живлення електроніки.

Після тривалої нічної стоянки навантаження на акумуляторну батарею зростає. Якщо АКБ вже зношена або недостатньо заряджена, ризик проблем із запуском значно підвищується. Навіть помірний мороз зменшує її ємність, а сильні холоди посилюють цей ефект.

Під час морозів електросистема працює з підвищеним навантаженням: активно використовуються обігрівач салону, підігрів скла та сидінь, фари й додаткові гаджети. Це пришвидшує розряд батареї, особливо під час нетривалих поїздок. Фахівці радять періодично перевіряти АКБ, очищати клеми, вимикати зайві споживачі та мати в багажнику дроти або пуско-зарядний пристрій.

Окремої уваги взимку потребують пальне та технічні рідини. Для дизельних авто небезпечним є використання літнього палива, яке густіє на морозі. У бензинових машин проблеми можуть виникати через неякісне пальне або наявність вологи в системі.

Моторна олива на холоді стає в’язкішою, тому під час запуску повільніше доходить до всіх вузлів, що збільшує знос, особливо в двигунах із великим пробігом. Також важливо стежити за станом антифризу: недостатня концентрація може призвести до його замерзання. Загалом, перед настанням холодів спеціалісти рекомендують перевірити й за потреби замінити основні рідини.

