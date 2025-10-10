Котячий наповнювач проти запотівання скла: геніальний трюк для водіїв на осінь

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

З настанням осінніх холодів та дощів водії знову стикаються з набридливою проблемою — запотіванням скла в автомобілі. Однак, замість того, щоб щоранку витирати конденсат ганчіркою, досвідчені автомобілісти використовують простий, дешевий і несподіваний лайфхак.

Про це пише UA.Motors.

Експерти пояснюють, що проблема запотівання, або утворення конденсату, виникає через різницю температур. Коли на вулиці холодно, а в салоні тепліше, волога з повітря осідає на холодних вікнах у вигляді дрібних крапель, що суттєво погіршує видимість. Сухе повітря від обігрівача з часом вирішує проблему, але на це потрібен час.

Досвідчені водії знайшли спосіб боротися не з наслідком, а з причиною — зайвою вологою в салоні. Для цього вони використовують звичайний котячий наповнювач, адже його головна властивість — вбирати вологу та запахи.

Лайфхак дуже простий:

Візьміть стару, але чисту шкарпетку або невеликий тканинний мішечок.

Насипте в неї гранули котячого наповнювача (краще силікагелевого, але підійде будь-який).

Добре зав’яжіть шкарпетку, щоб вміст не розсипався.

Покладіть мішечок під сидіння, на торпедо або в багажник.

Котячий наповнювач діє як ефективний осушувач повітря. Він поглинає надлишкову вологу в салоні, не даючи їй осідати на склі. Особливо це актуально для автомобілів, які ночують на вулиці.

Водії, які випробували цей метод, підтверджують його ефективність. За їхніми словами, вікна перестають запотівати навіть у дощову погоду, а з салону зникає неприємний запах вогкості. Такий простий трюк дозволяє заощадити час вранці та забезпечити хорошу видимість з перших хвилин поїздки.

Нагадаємо, тріщини на лобовому склі в Україні можуть обернутися штрафом від поліції у 340 гривень, а за повторного порушення загрожує позбавлення прав до шести місяців. Правоохоронці посилаються на ДСТУ 3649:2010, який нібито забороняє експлуатацію авто з пошкодженнями в зоні дії двірників. Однак, юристи зазначають, що безпосередня заборона руху автомобіля з тріщиною у самих Правилах дорожнього руху відсутня.

Це створює юридичну колізію, і формально сама тріщина не є підставою для покарання. Попри це, оскарження штрафу забере час і нерви. Експерти наголошують: тріщина в полі зору критично зменшує огляд та підвищує ризик ДТП. Тому своєчасний ремонт лобового скла — це насамперед безпека і спокій водія.