Кожне заправлення А92 може скоротити життя вашого двигуна: чому так відбувається

Пальне

Реклама

В Україні через зростання цін на пальне українські водії все частіше обирають економніший варіант і заправляють авто тим, що дешевше.

Про це повідомляє видання «Економічні новини».

Київський спеціаліст Володимир Луценко пояснює, що безпечність такого рішення залежить від типу двигуна. «Якщо у вас стара карбюраторна система — вона спокійно „проковтне“ і 92-й, і 95-й без шкоди для себе. А от сучасні турбовані установки такої скупості не вибачають. Для них низькооктановий бензин — це свідома гра з вогнем», — зазначає він.

Реклама

Головна проблема полягає у детонаційних процесах: А92 частіше викликає самозаймання паливної суміші всередині циліндрів. Сучасні авто оснащені електронікою, яка підлаштовується під різну якість пального, проте регулярне використання невідповідного бензину призводить до руйнування поршнів, зношування циліндропоршневої групи та втрати компресії вже за кілька місяців.

Внаслідок цього двигун починає активно споживати оливу, з’являється дим, а витрата пального зростає. Що здавалося економією, швидко перетворюється на десятки тисяч гривень витрат на ремонт.

Майстри радять не змішувати різні сорти бензину, особливо для нових авто або машин з турбонаддувом, а також не використовувати старе пальне, яке довго зберігалося в каністрі. Своєчасна заміна паливних фільтрів також допомагає продовжити ресурс двигуна.

Якщо виробником прописано А95 — саме його і варто використовувати. «Бо залізо, на відміну від маркетингових відділів на АЗС, не знає, що таке „акція“», — підсумовує експерт.

Реклама

Нагадаємо, раніше механіки розповідали про те, що станеться з авто, якщо залити до бака старий бензин.