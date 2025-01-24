Крапка в трикутнику: що означає новий дорожній знак та де його використовують

В Україні нещодавно почали встановлювати новий дорожній знак, який отримав народну назву "крапка в трикутнику". Офіційно він позначає "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод" і має код 1.41 у ПДР.

Про це розповіли в PMG.ua.

"Знак попереджає водіїв, що вони в’їжджають на ділянку дороги, де є більше аварій. Таким чином, знак змушує керманичів транспортних засобів бути ще уважнішими", – йдеться в повідомленні.

Знак встановлюється на різній відстані від небезпечної ділянки: в населених пунктах – за 50-100 метрів, за межами міст – за 150-300 метрів.

Дорожній знак, що зображує крапку в трикутнику, часто вважають новим, адже його почали активно встановлювати на дорогах України лише нещодавно.

Однак цей знак був затверджений ще понад 10 років тому. Спочатку він не потрапив до ДСТУ, а 2014 року, після внесення змін, мав би потрапити в іспити для отримання посвідчення водія, але цього не сталося. Лише від листопада 2021 року знак "крапка в трикутнику" почав з’являтися на дорогах країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що означає "знак оклику в трикутнику".

Читайте також: