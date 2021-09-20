Краще продати, ніж ремонтувати: фахівці склали список несправностей, які обійдуться занадто дорого для автовласника

Краще продати, ніж ремонтувати: фахівці склали список несправностей, які обійдуться занадто дорого для автовласника

Таким чином ви заощадити серйозну суму.

Експерти назвали п'ять несправностей, із якими краще продати автомобіль, ніж його ремонтувати.

Так, на тлі зростання цін, деякі автовласники хочуть позбутися від наявного у них автомобіля, намагаючись відремонтувати його. Водночас зрозуміло, що є такі проблеми, з якими автомобіль краще продати, ніж витратитися на його ремонт. Експерти склали список несправностей, які обійдуться занадто дорого для автовласника.

Зазначається, що автомобіль краще продати, ніж намагатися його відремонтувати після серйозного ДТП, коли постраждали лонжерони, стійки та дах. Якщо порушена геометрія кузова, доцільніше буде продати автомобіль за мінімальною ціною або зовсім на запчастини.

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У випадку з проблемами двигуна в сучасних автомобілях ремонт може коштувати значних коштів. Також недешево коштуватиме лагодження автоматичної трансмісії, преселективного "робота" або варіатора.

Експерти радять позбутися від автомобіля і у разі виявлення наскрізної корозії, яку усунути складно і дорого.

Нарешті, краще продати автомобіль, який був втоплений, особливо в солоній воді. Такі машини починаються швидко іржавіти і гнити. Виникають проблеми з електрикою, силовим агрегатом і іншими вузлами.

Раніше розповідалося про те, що в США перед продажем вщент згоріли 40 вживаних автомобілів.

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