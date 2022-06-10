Краще вже на велосипеді: "АвтоВАЗ" розпочав збирання "спрощеної" версії моделі LADA, на росТБ про це говорять із позитивом

Краще вже на велосипеді: "АвтоВАЗ" розпочав збирання "спрощеної" версії моделі LADA, на росТБ про це говорять із позитивом

Російський "АвтоВАЗ" через три місяці простоювання поновив збирання оновленої версії моделі LADA Granta.

Щоправда, у випадку з цим автомобілем "оновлення" пішло в гіршу сторону.

Так, нові LADA Granta випускатимуться в спрощеному варіанті – без подушки безпеки, ABS, гідропідсилювача керма, тривожної кнопки та інших систем, компоненти для яких, як і раніше, у дефіциті. Також кермо замінять на старе від LADA Kalina.

Окрім того, в автомобілях цієї моделі, які сходитимуть з конвеєра, буде знижений екологічний клас - "Євро-5" поступиться місцем "Євро-2".

За планом, перша партія автомобілів становитиме 68 автомобілів. Настільки малу кількість на заводі пояснюють технологічним процесом, що змінився: роботу персоналу складальних постів необхідно переналаштувати. Керівництво автозаводу припускає, що після цього обсяги випуску збільшаться.

На "спрощену" LADA Granta встановлять двигун об'ємом 1,6 літра потужністю 90 "коней".

Цікаво, що росТБ із позитивом розповіло про таке оновлення. Ведучий пропагандистського каналу настільки завзято розповідав про нову LADA Granta, що нібито з конвеєра незабаром зійде щось космічне, а не "залізяка", до якої навіть сідати страшно. Не говорячи вже про те, аби їхати на ній.

Госпропаганда пытается как можно более позитивно рассказать об откате автомобилестроения к стандартам 90-х. Получается так себе… pic.twitter.com/HmUSzjD5TH — Утро Февраля (@utrofevralya24) June 9, 2022

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