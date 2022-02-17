Краще за Tesla: американці випустили наденергоємні акумулятори

Поки їх використовуватимуть на псевдосупутниках.

Каліфорнійський стартап Amprius розробив та випустив наденергоємні акумулятори.

Про це повідомляє Future Flight.

Так, за заявою компанії, питома ємність батарей становить 450 ват-годин на кілограм, а щільність енергії – 1150 ват-годин на літр. Для порівняння наводяться показники акумуляторів у Tesla Model 3: 265 ват-годин на кілограм та 730 ват-годин на літр об’єму відповідно.

В основі батареї Amprius лежить технологія кремнієвих нанониток, розроблена вченими Стенфордського університету 2007 року. Вона передбачає заміну графітової решітки анода ниткоподібними кристалами кремнію, які здатні утримувати в десять разів більше літію, ніж графіт, але відрізняються більшою крихкістю, тенденціями до набухання та утворення так званого пасивного шару, що негативно впливає на загальні характеристики акумулятора.

За словами Amprius, розв’язувати ці проблеми допомогло формування лісу (масиву) із нанониток різної довжини. Вони інтегровані в підкладку анода і, отже, забезпечують високу провідність. Термін служби осередків в компанію називають "чудовим", однак точних цифр не наводять. Натомість відомо, що більшість компонентів цих батарей можна виготовляти із застосуванням існуючих техпроцесів та сировини, адже єдина новація в них — це, по суті, анод.

Наразі Їх використовуватимуть на псевдосупутниках наступного покоління. Згодом, вони можуть з'явитися вже безпосередньо в електромобілях.

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