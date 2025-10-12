“Краще брудний, але живий”: механік назвав звичку, яка вбиває двигун швидше за пробіг

Автомеханік Скотті Кілмер радить не мити двигун водою / © скриншот з відео

Бажання мати блискучий, «стерильно чистий» моторний відсік є однією з найнебезпечніших звичок водіїв. Це фатальна помилка, яка гарантовано виводить з ладу електроніку та губить двигун швидше за будь-який пробіг.

Про це розповів американський механік Скотті Кілмер на своєму YouTube-каналі.

«Дорогий» душ для електроніки

Багато водіїв самостійно або на спеціалізованих мийках застосовують потужний струмінь води, часто гарячої та з хімічними засобами, для очищення мотора. Зовні це створює ілюзію чистоти, але в підкапотному просторі починається справжнє лихо, оскільки сучасні двигуни насичені чутливою електронікою.

Волога та агресивні хімічні засоби легко проникають у місця, які не призначені для контакту з водою. Механік наголошує, що це призводить до системних збоїв.

«Волога потрапляє в роз’єми, датчики, котушки запалювання. Потім авто глохне, а діагностика показує десятки помилок,» — пояснює Кілмер.

Використання гарячої води та їдких хімічних засобів додатково погіршує ситуацію. Агресивні компоненти роз’їдають гумові ущільнювачі та ізоляцію. Після висихання залишаються сольові кристали, які створюють струмопровідні доріжки, що лише прискорює загибель електроніки. У найгірших випадках надлишок води може спричинити коротке замикання або навіть гідроудар, якщо вода потрапить у циліндри.

Зайвий блиск

Українські автомайстри повністю погоджуються з порадами американського колеги, підтверджуючи, що після такої «чистки» клієнти витрачають значні суми на ремонт авто.

«Після „мийки“ приїжджають клієнти зі згорілими котушками. І це ще в кращому випадку. Ремонт коштує 8–12 тисяч гривень, а вся причина — бажання блиску», — додає харківський механік Сергій.

Механіки радять дотримуватися правил сухого очищення. Для видалення пилу та бруду варто використовувати м’яку щітку, ганчірку та спеціальні серветки. Якщо ж необхідно видалити жирний або масляний наліт, слід обмежитися легким аерозолем та мінімальною кількістю вологи. При цьому акумулятор, блок запобіжників та всі роз’єми обов’язково потрібно закрити поліетиленом.

Скотті Кілмер підсумовує свою пораду просто і яскраво, наголошуючи, що зовнішній вигляд двигуна не має нічого спільного з його справністю.

«Краще брудний, але живий мотор, ніж стерильно чистий труп,» — жартує він, але в цьому жарті насправді багато правди.

