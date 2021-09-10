Кросовер Mitsubishi, який повинен з'явитися в Україні, отримав найвищу оцінку за безпеку

Оновлена версія моделі була презентована в лютому.

Фахівці Американського Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) піддали випробуванням Mitsubishi Outlander четвертого покоління.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Так, флагман Mitsubishi перевірили декількома зіткненнями, включаючи удар з малим перекриттям з боку водія і пасажира, бічний і лобовий. Крім цього, в IIHS високо оцінили міцність даху кросовера.

Однак, для отримання відмітки Top Safety Pick+ автомобіль повинен бути оснащений і передовими функціями безпеки, включаючи систему запобігання фронтальних зіткнень. В арсеналі "четвертого" Outlander є комплекс Mi-Pilot Assist (аналог Pro-Pilot від Nissan), в який входять адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі і розпізнавання дорожніх знаків. Працюючи в парі з навігатором, він самостійно регулює швидкість, проте водій зобов'язаний стежити за дорогою і бути готовим втрутитися.

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Крім цього, в оснащенні Outlander числяться системи моніторингу "сліпих" зон, попередження про виїзд з смуги, а також 11 подушок безпеки, включаючи центральну і бічні для пасажирів другого ряду. Зазначимо, аби заслужити оцінку Top Safety Pick+, автомобіль повинен успішно пройти шість видів краштестів, включаючи підступний фронтальний удар з 25-процентним перекриттям, і мати систему запобіжників фронтальних зіткнень з функцією розпізнавання транспортних засобів і пішоходів.

Під капотом нового Outlander ховається 2,5-літровий мотор від Nissan Rogue (X-Trail), запозичений разом з безступінчастою коробкою передач.

Продаж нового Mitsubishi Outlander стартував в квітні 2021 року в США. Вартість цієї моделі розпочинається від 25 800 доларів . В Україні цей кросовер з'явиться в 2022 році.

Раніше блискавично впорався з краштестом електрокросовер Hyundai, який продається в Україні.

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