Кросовер Toyota, який представлений на українському ринку, ідеально впорався з краштестом: відео

За результатами випробувань модель показала неймовірні результати.

Австралійська незалежна асоціація (ANCAP) провела серію краштестів кросовера Toyota Yaris Cross.

Зазначимо, що програма краш-тестів ANCAP включає шість випробувань. Нові автомобілі піддаються фронтальному удару на швидкості 50 кілометрів на годину з 50-процентним перекриттям 1 400-кілограмового рухомого візка, а також прямого удару в бар'єр на тій же швидкості.

Окрім того, транспортні засоби випробовують в процесі бічного зіткнення з візком на швидкості 60 кілометрів на годину, а також ударом об стовп. Крім того, фахівці проводять стендові випробування крісел, а також імітують наїзд на пішоходів на швидкості 40 кілометрів на годину.

Toyota Yaris Cross вже в "базі" оснащені фронтальними і бічними подушками безпеки, а також подушкою між водієм і пасажиром і автоматичною системою екстреного гальмування, яка працює під час руху вперед.

В ході випробувань модель продемонструвала пристойну жорсткість кузова і високий рівень безпеки, як для дорослих пасажирів, так і для дітей. Незважаючи на те, що манекени контактували з поверхнями інтер'єру через обмежений внутрішній простір Yaris Cross, фахівці порахували, що навантаження жодного разу не досягло критичного або небезпечного порогу. Експерти оцінили безпеку всіх пасажирів в Toyota на 86 відсотків. Фахівці також перевірили безпеку моделі для пішоходів і велосипедистів. Автоматична система Yaris Cross під час екстреного гальмування продемонструвала високу ефективність.

Додамо, що в Україні Toyota Yaris Cross в базовій комплектації Live стартує від 557 245 грн . Вартість гібридної версії - від 690 877 грн .

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