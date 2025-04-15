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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Купівля авто віком 1 рік: перекупник попередив про ризики

Купівля однорічного авто може виявитися пасткою. Експерт розкрив ключові причини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

На перший погляд, купівля авто, якому лише рік, здається вигідною: ціна нижча, ніж у нового, а технічний стан — майже ідеальний. Проте перекупник застерігає — за таким «солодким» варіантом можуть ховатися серйозні ризики.

Про це пише SUV News.

Фахівець із досвідом роботи з перепродажем авто зазначив, що варто критично оцінювати причину, з якої власник готовий продати майже нове авто зі збитками для себе.

Чому власники продають однорічне авто — основні причини:

  • Приховані наслідки ДТП — автомобіль міг потрапити в аварію, після чого його відновили лише зовні, не усунувши глибинні технічні пошкодження.

  • Інтенсивна експлуатація — авто могли використовувати як таксі або в корпоративному сервісі, і за рік воно могло намотати значний пробіг, що вплинуло на зношування основних вузлів.

  • Юридичні обмеження — транспортний засіб може перебувати в заставі, під арештом або фігурувати в судових справах.

Щоб уникнути ризиків у разі купівлі «свіжого» вживаного авто, експерт радить обов’язково перевірити VIN-код щодо аварій та юридичних обтяжень, ознайомитися з сервісною історією та не нехтувати професійною діагностикою на СТО. Навіть рік експлуатації може приховувати більше, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо, раніше був опублікований рейтинг найгірших вживаних автомобілів 2025 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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