Купівля авто з пробігом: поломки, які обійдуться дорожче за машину

Автомобіль / © Pixabay

Купівля вживаного автомобіля часто здається вигідним рішенням, але на практиці може перетворитися на справжню фінансову пастку. Експерт з авторинку попереджає: є категорії машин, які краще оминати навіть за привабливою ціною.

Про це пише «UA.motors».

Найбільший ризик прихований у транспортних засобах, що потрапляли в серйозні ДТП. Такі авто можуть мати приховані пошкодження кузова, проблеми з геометрією чи порушену безпеку. Навіть якщо зовні машина виглядає відремонтованою, у критичний момент вона може підвести.

Не менш небезпечні автомобілі, які пережили затоплення або пожежу. Волога та корозія здатні знищити електроніку, а приховані процеси руйнування можуть проявитися лише через кілька місяців. Відновлення таких машин часто обходиться у суму, що перевищує їхню реальну вартість.

Окремої уваги потребують авто з серйозними проблемами двигуна чи коробки передач. Ремонт цих вузлів може коштувати в рази більше, ніж сама машина на вторинному ринку. За словами експерта, найчастіше саме трансмісія стає причиною величезних витрат для нового власника.

«Не ведіться лише на низьку ціну. Якщо авто має сумнівну історію або сліди серйозного ремонту, краще відмовитися від покупки. Економія у момент купівлі може обернутися катастрофою для бюджету», — наголосив фахівець.

Фахівці радять завжди перевіряти історію автомобіля за VIN-кодом, проводити діагностику на СТО та звертати увагу на юридичну чистоту документів. Купівля вживаного авто може бути вигідною лише тоді, коли воно має прозору історію та справді хороший технічний стан.

Нагадаємо, різкий скрип або вереск, що лунає з-під коліс, може миттєво викликати паніку у будь-якого водія. Перша думка — гальмівні колодки стерті, диски пошкоджені, а це означає — дорогий ремонт. Але насправді не все так страшно.

У більшості випадків скрипіння — це не пошкодження, а наслідок банального забруднення.

Метод простий: розігріти гальмівну систему через кілька інтенсивних, але контрольованих гальмувань. Цю процедуру водії називають «пропалюванням гальм». Знайдіть безпечне місце — порожнє парковання або пряму ділянку дороги, — розженіть авто до 60–70 км/год і 3–5 разів різко пригальмуйте. Це дозволить знищити наліплий бруд і повернути тишу на поворотах.