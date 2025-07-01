Купівля авто "за техпаспортом": юристи застерегли від прихованих пасток

Купівля автівки без належного оформлення документів приховує низку ризиків, що можуть призвести навіть до конфіскації транспортного засобу

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Дедалі частіше українські автомобілісти стикаються з непередбачуваними проблемами після придбання транспортного засобу шляхом простого передавання техпаспорту та без укладання договору купівлі-продажу та перереєстрації. Коли авто лишається формально зареєстрованим на іншу особу, а зв’язок з власником втрачається, ситуація може значно ускладнитись, особливо якщо машина встигла кілька разів змінити власника без належного оформлення.

Про приховані пастки таких «угод на колінці» розповіли фахівці юридичного порталу «Юристи.ua» у відповідь на звернення читача.

Так, мешканець столиці, Костянтин, поділився власною історією: він придбав авто у людини, яка, своєю чергою, купила його у першого власника, місцезнаходження якого наразі невідоме. До того ж, перепродаж автомобіля відбувся за участі «друзів» справжнього власника та без його офіційної згоди.

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Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, згідно з чинними Правилами дорожнього руху, особа, яка сідає за кермо, зобов’язана мати посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційний документ на транспортний засіб.

«Передавати керування автомобілем іншій особі власник або законний користувач має право лише за умови, що ця людина має при собі посвідчення водія потрібної категорії», — акцентував експерт.

Крім того, обов’язковою умовою є наявність чинного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Його дійсність легко перевіряється через Єдину централізовану базу даних.

Адвокат уточнив, що цих двох документів — свідоцтва про реєстрацію ТЗ та посвідчення водія — достатньо для законного користування чужим автомобілем. Однак у таких випадках, як ситуація Костянтина, де відсутня письмова згода першого власника або його місцеперебування невідоме, виникає високий ризик судових розглядів, що можуть завершитися навіть конфіскацією автівки.

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Щоб уникнути подібних неприємностей, юристи категорично радять укладати угоди купівлі-продажу, завірені нотаріально, та обов’язково здійснювати перереєстрацію автомобіля у сервісному центрі МВС. Тільки таким чином можна убезпечити себе від цілої низки юридичних ризиків та захистити свої права, як нового власника транспортного засобу.

Нагадаємо, продати автомобіль означає не лише отримати за нього гроші, але й заплатити податки державі. Розмір податків залежить від типу транспорту та кількості угод протягом року.