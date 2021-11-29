Купівля вживаного автомобіля з США: експерт розповів, які існують ризики

На подібних машинах є приховані дефекти та неякісний ремонт.

Як відомо, вживані автомобілі з США користуються чималою популярністю серед українців. Утім, у цих машин є купа недоліків та них звикли "наживатися" шахраї.

Про це розповів фахівець у коментарі для UBR.

Зазначається, що поряд з машинами в хорошому стані, у більшості випадків у таких варіантів згодом виявляються приховані дефекти та неякісний ремонт.

"До різноманітних хитрощів продавці вдаються, щоб підвищити ліквідність свого товару", - сказав експерт Володимир Валуйський.

Так, у разі продажу машин із сильними пошкодженнями найчастіше поширена схема із заміною vin-коду. Продавець виставляє авто на продаж та не вказує номер кузова. Після отримання запиту від клієнта він надає дані, але від іншого автомобіля. І хоча машина буде такого ж року випуску, кольору, комплектації, але з меншими пошкодженнями. У результаті під час огляду покупець акцентує увагу на зовсім іншій частині автомобіля, і пропускає головний недолік.

"Бувають випадки, що на СТО під час огляду також можуть не помітити і вчасно не повідомити покупця про реальний стан машини, тому завжди необхідно звіряти вказаний vin-код з фактичним", - попередив Валуйський.

Другою за поширеністю схемою "обману" покупців імпортних машин є заміна запчастин. Найчастіше подібну хитрість пускають щодо нішевих моделей, у яких окремі деталі мають суттєву вартість.

Наприклад, у разі подушок безпеки на фотографіях з аукціону видно, що безпека не спрацьовувала. Про це говорять і звіти про експлуатацію машини: записів про спрацювання подушок немає. А вже за фактом огляду виявляється, що вони або відсутні або замінені на відновлені або неоригінальні.

Таким чином, у разі купівлі автомобілів зі США експерт рекомендує звертатися до фахівців, які мають необхідні знання та навички, щоб провести якісну діагностику перед покупкою і не стати жертвою шахраїв.

Відомі також випадки, коли самі недобросовісні продавці прикриваються авторитетом фірм з підбору авто. Все частіше їм дзвонять покупці з питанням, чи справді вони оглядали цей автомобіль, оскільки їх запевнили, що експерти цієї компанії машину вже вивчали і констатували добрий стан і рекомендували до придбання.

"Тут ми повністю на стороні покупців. Чим ретельніше перевіриш, тим менше сюрпризів у майбутньому. І перше, що потрібно робити – це перевіряти аргументи продавця", – підсумував Валуйський.

Раніше розповідалося про те, що ціна на вживані автомобілі в Україні може зрости на 5-15%.