Купівля вживаного автомобіля зі США: як українців дурять із придбанням та на що варто звернути увагу

Купівля вживаного автомобіля зі США: як українців дурять із придбанням та на що варто звернути увагу

Потрібно бути дуже уважним, адже існує низка ризиків.

Як відомо, українці часто купують вживані автомобілі зі США.

Утім, вистачає випадків, коли під час купівлі такої машини люди потрапляють "на ґачок" шахраїв. Тому, фахівці в коментарі для UBR розповіли, які існують методи ошуканства та на що варто звернути уваги, аби цього не сталося.

Плюси у придбанні "американця" справді можуть бути суттєві - новий власник володіє історією автомобіля, має нескручений пробіг, максимальну комплектацію та якісну збірку. Але і тут почастішали випадки несумлінних дій з боку локальних продавців, які здатні перетворити радість від покупки на суцільне розчарування та додаткові витрати.

Насамперед експерти попереджають про ризикованість спонтанних покупок, що ґрунтуються на рекламі "лідерів думок".

Справа в тому, що найчастіше такі блогери не купували машини з США у тих компаній, які рекламують, або просто отримали фінансову компенсацію за публікацію або "сториз" на своїй сторінці в соцмережі, або використовують наданий екземпляр як засіб пересування тимчасово, для піару продавця. Мета такої реклами – переконати користувача, що ціни на автомобілі впали та купити вигідніше саме зараз.

Серед іншого експерти виділяють і наявність "прихованих" платежів. Часто клієнту озвучують лише аукціонну вартість автомобіля, але не інформують про те, що після приїзду в Україну потрібно заплатити за розмитнення, сертифікацію та різні інші обов'язкові внески. Тому людина, яка розраховувала вкластися в бюджет $5000, і затвердивши його з менеджером компанії-продавця, у результаті під час отримання машини змушена позичати або брати кредит і додатково вкладати ще $2000-3000.

Таким чином, під час купівлі автомобіля зі США на сьогодні мінімальний бюджет – від $7000. Якщо продавцем озвучуються суми менші – швидше за все, йдеться про неліквід із великою кількістю пошкоджень.

Експерти наголошують і на тому, що всі американські автомобілі з аукціонів і так вимагають ремонту в Україні, і його вартість під час купівлі також потрібно враховувати. Також клієнту варто бути уважним та з документальним оформленням автомобіля. Почастішали випадки, коли компанії-продавці "зав'язують" на собі розмитнення завезених машин, і роблять її не на фіз-, а на юрособу. Через війну з'ясовується, що безпосередньому покупцю машина і належить.

Ще один момент, де відбувається дезінформація з боку недобросовісних продавців – термін. Як запевняють експерти, неможливо привезти автомобіль із США за місяць. Тільки для того, щоб контейнер приплив морем до Одеси потрібно близько 1,5 місяців. Тому в основному варто орієнтуватися щонайменше на два, а якщо це Лос-Анджелес – усі три місяці.

Під час складання рахунку на оплату автомобіля експерти рекомендують переконатися, що платіж здійснюватиметься безпосередньо на аукціон або на американську логістичну компанію, а не кудись до Європи. Часто від покупця таку інформацію приховують і це привід забити на сполох.

Є також компанії, які вигадують додаткові страховки під прикриттям того, що вона є "оригінальною американською". Це, так зване, страхування від пошкоджень під час доставки машини з аукціону до терміналу відправки в Україну. Тут справді є людський фактор, і за підсумком працівник логістичної компанії може допустити якихось пошкоджень на купленому українцем транспорті. Проте вирішується це питання інакше.

Таким чином, експерти рекомендують ретельніше вивчати діяльність тієї компанії, якою ви плануєте довірити покупку автомобіля у США. Гарний офіс, правильна реклама – не є показниками якості послуг. Найбільш безпечним буде вибір за перевіреними особистими рекомендаціями та через надійні джерела.

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