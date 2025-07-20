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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Квас за кермом може залишити вас без прав: що треба знати водіям

Через квас за кермом водії можуть отримати штраф і позбавлення прав на рік.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Квас за кермом може позбавити водія прав: скільки можна випити

Квас за кермом може позбавити водія прав: скільки можна випити / © Pixabay

В Україні заборонено керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Проте навіть випивши, здавалося б такий «безневинний» на перший погляд напій як квас — можна отримати штраф і забути про водійські права на рік.

Детальніше про це пишуть mAuto і uamotors.

За результатами досліджень, квас може призвести до сп’яніння, достатнього для порушення закону. Справа в тому, що у складі напою природним шляхом утворюється етиловий спирт.

Згідно з державним стандартом ДСТУ 4069:2016, його вміст не повинен перевищувати 1,2%. Однак навіть при дотриманні цієї норми вживання кількох кухлів квасу може спричинити тимчасове підвищення рівня алкоголю в крові до 0,2 проміле — саме такий показник фіксують алкотестери одразу після вживання.

Орієнтовно:

  • Для водія з вагою 70 кг: 2-3 літри квасу з вмістом алкоголю 0,5% можуть призвести до перевищення допустимої норми проміле (0,2).

  • Для водія з вагою 50 кг: 1-2 літри квасу з вмістом алкоголю 0,5% можуть призвести до перевищення допустимої норми проміле.

У результаті водій ризикує отримати штраф у 17 000 гривень і позбавлення прав керування авто строком до одного року.

За словами експертів, іноді квас, виготовлений без відповідних норм, може містити більший рівень алкоголю, що збільшує ймовірність сп’яніння.

Якщо ж говорити про домашній квас, то він не проходить жодну сертифікацію. Тому його алкогольний вміст може містити набагато вищу концентрацію спирту, ніж допускає стандарт.

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