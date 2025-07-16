Китайські авто набирають популярності серед українців: які моделі купують найчастіше

POLESTAR 2 / © The Verge

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У першому півріччі 2025 року українці придбали понад 7 тисяч легковиків китайського виробництва — більшість із них нові та електричні.

Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом за шість місяців в Україну ввезли 7318 авто з КНР, що на 0,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. З них 5963 були новими (+12%), а 1355 — з пробігом (-31%). При цьому 85% усіх машин — електромобілі.

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Серед нових моделей лідером став BYD Song Plus — 982 реєстрації. За ним йдуть VW ID.Unyx (830 авто), Honda eNS1 (441), ZEEKR 7X (402) і ZEEKR 001 (366).

У категорії вживаних авто першість тримає ZEEKR 001 — 173 одиниці. Також у топі — ZEEKR 7X (95 авто), Polestar 2 (76), MG ZS (68) та Tesla Model 3 (65).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна змінила систему автомобільних номерів, і тепер перші дві літери на знаках можуть вказувати не на регіон, а на спосіб оформлення купівлі авто.