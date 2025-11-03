- Дата публікації
-
Категорія
Новини
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
Китайський бренд знову очолив рейтинг українського ринку нових авто
Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат.
Минулого місяця українці придбали рекордну, за останні 13 місяців, кількість нових легкових автомобілів — 7,8 тис. одиниць. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025 року.
Про це повідомляє «Укравтопром» у Telegram.
Найближчі конкуренти — TOYOTA та VOLKSWAGEN.
Найближчі конкуренти — TOYOTA та VOLKSWAGEN.
До топ-10 жовтня потрапили:
1. BYD — 1199 од. (+552%);
2. TOYOTA — 978 од. (+44%);
3. VOLKSWAGEN — 856 од. (136%);
4. SKODA — 626 од. (+55%);
5. RENAULT — 494 од. (-37%);
6. HYUNDAI — 357 од. (+85%);
7. BMW — 302 од. (-24%);
8. AUDI — 262 од. (+38%);
9. ZEEKR — 259 од. (+131%);
10. NISSAN — 196 од. (+1%).
Бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
Усього від початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік.
