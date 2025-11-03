ТСН у соціальних мережах

Китайський бренд знову очолив рейтинг українського ринку нових авто

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Китайський автомобільний бренд BYD

Китайський автомобільний бренд BYD / © Укравтопром

Минулого місяця українці придбали рекордну, за останні 13 місяців, кількість нових легкових автомобілів — 7,8 тис. одиниць. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025 року.

Про це повідомляє «Укравтопром» у Telegram.

Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат.

Найближчі конкуренти — TOYOTA та VOLKSWAGEN.

До топ-10 жовтня потрапили:

1. BYD — 1199 од. (+552%);

2. TOYOTA — 978 од. (+44%);

3. VOLKSWAGEN — 856 од. (136%);

4. SKODA — 626 од. (+55%);

5. RENAULT — 494 од. (-37%);

6. HYUNDAI — 357 од. (+85%);

7. BMW — 302 од. (-24%);

8. AUDI — 262 од. (+38%);

9. ZEEKR — 259 од. (+131%);

10. NISSAN — 196 од. (+1%).

Бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Усього від початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік.

Раніше ми писали про те, як знизити витрату палива взимку: оприлюднено три важливі правила для водіїв.

