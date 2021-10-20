Land Rover опублікував тизер свого нового розкішного позашляховика: що про нього відомо

Land Rover опублікував тизер свого нового розкішного позашляховика: що про нього відомо

Автомобілю оновили дизайн і можливо він отримає гібридні та електричну версії.

Land Rover анонсувала дебют флагмана Range Rover нового покоління, який відбудеться вже 26 жовтня.

Компанія також опублікувала два зображення розкішного позашляховика. На першому показано його профіль, стиль якого трохи еволюціонував. Автомобіль зберіг впізнаваний силует та екстер'єр.

Другий тизер демонструє частину капота з написом Range Rover та частину нової решітки радіатора, що має подовжені прямокутники із закругленими краями.

Як повідомляє Carscoops, керівник компанії Jaguar Land Rover Джеррі Макговерн описує новинку, як "найбажаніший коли-небудь створений Range Rover", який поєднує в собі стриманий екстер'єр із салоном святилища.

Новий Range Rover буде їздити на платформі MLA і очікується, що буде пропонуватися з м'яким гібридом, плагін-гібридом та електрично-акумуляторному варіанті. Подейкують, що він отримає 4,4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом.

Замовлення на позашляховик відкриються в день його дебюту. Модель буде конкурувати у сегменті великих розкішних позашляховиків проти BMW X7 та Mercedes-Benz GLS, а версії високого класу повинні позмагатися з Bentley Bentayga.

Раніше повідомлялося, що було названо країни з найдорожчими та найдешевшими Range Rover.

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