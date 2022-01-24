Land Rover презентував оновлену версію популярного позашляховика: чим цікава новинка

Новий Defender 130 отримав подовжену базу і люксове оснащення.

Компанія Land Rover презентувала оновлене покоління – Defender 130 . Запуск моделі заплановано вже цього року.

Фінальний дизайн новинки вже запатентували у США. Про це повідомляє видання Autocar.

Судячи з ескізів – це варіант з подовженою базою, який стане третім типом кузова у відродженій лінійці Defender. Так як модель матиме довгий кузов, логічно, що саме ця версія стане люксовою. Вона конкуруватиме з такими “монстрами” ринку, як Audi Q7 и BMW X7 в Європі, а також з представниками США - Cadillac Escalade та Jeep Grand Wagoneer.

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Defender 130 розрахований на людей, які люблять подорожувати, але не планують поступатися у комфорті. Та якщо, вам не потрібна розкіш, а лише технічні характеристики, завжди можна придбати Defender 90.

У порівнянні з Defender 110, новинка стала значно довше, насамперед через подовжену задню частину. Загальна довжина збільшилась до 5.1 метра. Звісно, чим довше автомобіль тим важче йому буде пересуватися бездоріжжям, але цей автомобіль має зовсім інше призначення.

Раніше на дорогах вже було помічено прототип новинку, у нього під капотом був plug-in-гібрид об’ємом – 3 літра, який видає потужність 355 кінських сил, а до першої сотні він розганяється за 6.5 секунд. Також, експерти впевнені, що новинка отримає повну палітру бензинових та дизельних двигунів.

Нагадаємо, що Британці склали рейтинг найбільш ненадійних автомобілів сучасності.