Легендарний Лондонський кеб відшукали у Запоріжжі

Автомобіль в дуже гарному стані і знаходиться в місцевому музеї.

У цьому автомобілі світосприйняття перегортається зліва направо. Так і тягне сказати: «London is the capital of Great Britain». І знаєте – чистота вимови зовсім неважлива, коли ти за кермом лондонського кеба – однієї з найважливіших автівок британської столиці.

Безумовний символ Лондона на рівні з даблдекером. Austin FX4 – машина з великою історією. Саме такі кеби в різних комплектаціях вже понад пів століття перевозять людей столицею Британії.

Що саме цікавого в цьому ретрокарі, дізнавались в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2

Це авто дуже відоме, будь-яка людина, яка хоч трошки знайома з Великою Британією впізнає це таксі. Тим паче цей вказівник “таксі” на даху авто, згадайте якийсь фільм, який знімали у Лондоні, ви точно його вже бачили.

Ця машина – 1978-го року. Її доля у Лондоні невідома, але дбали про неї непогано – стан просто чудовий. Потім авто пустили з молотка – саме з аукціону вона й поїхала в Україну. Для того, щоб, автомобіль виглядав ідеально, він пройшов незначну реставрацію, техогляд – і вирушив в музей. Нині це - сто відсотковий оригінал.

Під капотом тут звичайний та надійний дизель на два з половиною літри. Коробка автомат, яка працює на диво плавно. У салоні - відокремлене прозорою стінкою місце шофера, адже в ті часи інженери думали про комфорт, як пасажирів так і водія.

Також, що цікаво - тут традиційно для британських авто доволі висока стеля. Все аби сери та джентльмени - могли їхати в таксі - не знімаючи капелюхів.

Керувати такою ззовні величезною машиною досить зручно – невеликий радіус розвороту дозволяє впевнено маневрувати вузенькими лондонськими вуличками.

До речі - щоб офіційно сісти за кермо Остіна - доведеться скласти доволі серйозний іспит. А сама поїздка - стане пасажиру в добрячу копійчину. Кеби - одні з найдорожчих таксі на планеті. Хіба що - вам пощастить проїхатись перед самісіньким новим роком. У водіїв цих машинок - є традиція - у цей час безкоштовно підвозити всіх, хто про це попросить.

