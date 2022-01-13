Легендарний Nissan електрифікують та знову повернуть на ринок

Автомобіль матиме класичний дизайн та сучасну "начинку"

В мережі інтернет з’явились перші зображення відродженого Nissan Silvia. Автомобіль повинен отримати повністю електричний силовий агрегат та оновлений дизайн.

Керівництво Nissan вирішило повернути на ринок свою культову модель автомобіля, яка стала дуже популярною. Про це повідомляє видання Bestcarweb.

Дивлячись на тизерні зображення, можна з впевненістю сказати, що при створенні новинки, дизайнери надихались саме першим поколінням Nissan Silvia, яке дебютувало далекого 1964 року. Лінії кузова просто таки відроджують ностальгію в голові у фанатів марки. Всі інші подробиці про інтер’єр та технічні характеристики поки не розголошують.

Повернути модель запропонував віце-президент Nissan Design Europe Метью Вівер. За його словами, автомобіль значно перегнав свій час і навіть зараз класичні моделі виглядають стильно та цікаво. Також, те що автомобіль буде переведено на електрику, повинно позитивно вплинути на екологію.

Автомобіль повинен показати, що сучасні автомобілі також можуть подобатись людям, які поважають лише “стару школу”. Машина буде схожа на класичну, але матиме всі важливі функції для комфортного пересування містом.

Експерти вважають, що новинку готують в межах проєкту “Pure EV Silvia Revival”. Та треба зазначити, що чекати її варто не раніше ніж у 2025 році.

Нагадаємо, що нещодавно Nissan відсвяткував 35-річчя електрифікацією популярного ретроавто.