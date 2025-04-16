Легендарні седани: топ 10 моделей, які досі хоче кожен автолюбитель

Infiniti G37 / © Pixabay

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Сьогодні вулиці заповнені кросоверами, а новини зі світу авто щодня нагадують про електромобілі. Але є щось особливе у класичних седанах. Колись вони були еталоном стилю, комфорту та динаміки — і досі не втратили привабливості. У цій добірці — 10 седанів, що залишили слід в історії та досі викликають захоплення серед фанатів.

Про це пише Speka.

BMW M5 (E39)

Справжня легенда 90-х, яка поєднала стриману елегантність з хижим темпераментом. Модель M5 у кузові E39 стала символом ідеального балансу — авто, яке з однаковим задоволенням можна використовувати і для ділових поїздок, і для драйвових недільних вилазок на серпантини.

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Зворотний зв’язок на кермі, звук атмосферного V8 і класична механіка дарують чисту насолоду від керування. E39 вважають одним із найкращих «аналогових» седанів в історії BMW.

Двигун: 4,9 л V8

Потужність: 394 к.с., 500 Нм

0–100 км/год: 4,9 с

Привід: задній

Трансмісія: 6-ступ. механіка

Mercedes-Benz E55 AMG (W211)

До того, як AMG став синонімом агресії, був E55 — вишуканий бізнес-седан із характером боліда. Зовні — спокійний, всередині — вибуховий компресорний V8, який уміє здивувати будь-кого.

Це був «сліпер», здатний змагатися з суперкарами на світлофорі і водночас дарувати комфорт на щодень.

Двигун: 5,4 л V8 з компресором

Потужність: 469 к.с., 700 Нм

0–100 км/год: 4,7 с

Трансмісія: 5-ступ. автомат

Привід: задній

Toyota Camry (XV40) V6

Один із найулюбленіших седанів українських водіїв. XV40 із мотором V6 — це поєднання впевненого вигляду, надійної платформи та напрочуд м’якої підвіски, яка легко порається з вибоїнами.

Цей седан став синонімом комфорту, витривалості та помірної динаміки, особливо у версії з 3,5-літровим двигуном.

Двигун: 3,5 л V6

Потужність: 277 к.с., 344 Нм

0–100 км/год: 6,8 с

Привід: передній

Трансмісія: 6-ступ. автомат

Lexus LS 460 (XF40)

LS 460 — це седан, який поєднує атмосферу п’ятизіркового готелю з динамікою преміум-класу. Японський перфекціонізм втілений у деталях: якісні матеріали, майже безшумна їзда та V8, який приховано здатен на більше, ніж здається.

Двигун: 4,6 л V8

Потужність: 380 к.с., 493 Нм

0–100 км/год: 5,6 с

Трансмісія: 8-ступ. автомат

Привід: задній

Audi RS6 (C6)

На перший погляд — діловий Audi. Але під капотом — шалений V10 з двома турбінами, який перетворює авто на справжнього монстра. Повний привід quattro дарує стабільність, а комфорт не поступається топовим седанам.

Двигун: 5,0 л V10 бі-турбо

Потужність: 580 к.с., 650 Нм

0–100 км/год: 4,5 с

Привід: повний

Volvo S60 T5 (II покоління)

Стриманий шведський дизайн приховує живий характер. Турбомотор на 2,5 л забезпечує драйв, а фірмова безпека Volvo робить поїздку спокійною в будь-яких умовах.

Двигун: 2,5 л R5 турбо

Потужність: 254 к.с., 360 Нм

0–100 км/год: 6,4 с

Infiniti G37

Японська відповідь BMW та Audi. G37 вражає дизайном і керованістю, а 3,7-літровий V6 — це справжня перлина, яка дарує емоції на кожному повороті.

Потужність: 328 к.с., 365 Нм

0–100 км/год: 5,7 с

Привід: задній

Jaguar XJ X351 (XJR)

Аристократичний, елегантний і водночас потужний. Компресорний V8 та британський стиль утілені у XJR, який вражає як зовні, так і за кермом.

Потужність: 510 к.с., 625 Нм

0–100 км/год: 4,9 с

Макс. швидкість: 280 км/год

Honda Accord (7 покоління)

Цей Accord став прикладом ідеального балансу між надійністю та задоволенням від їзди. Версія з 2,4-літровим двигуном ідеально підходила як перше авто або ж сімейний універсал із динамічним серцем.

Потужність: 190 к.с., 223 Нм

0–100 км/год: 8,7 с

Привід: передній

Toyota Mark II (X100)

Японська класика, яку обожнюють і за зовнішність, і за потенціал. Атмосферні чи турбо-мотори, задній привід і великий простір для тюнінгу зробили Mark II справжньою культовою моделлю.

Двигун: 2,5 л 1JZ-GTE

Потужність: 280 к.с., 377 Нм

Привід: задній

До слова, раніше експерти склали рейтинг авто з найбільшими пробігами, які довели свою неймовірну витривалість.