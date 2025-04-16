ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
3 хв

Легендарні седани: топ 10 моделей, які досі хоче кожен автолюбитель

Седани ще не зникли — навпаки, класика повертається. Представляємо 10 легендарних моделей, які досі надихають водіїв у всьому світі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Infiniti G37

Infiniti G37 / © Pixabay

Сьогодні вулиці заповнені кросоверами, а новини зі світу авто щодня нагадують про електромобілі. Але є щось особливе у класичних седанах. Колись вони були еталоном стилю, комфорту та динаміки — і досі не втратили привабливості. У цій добірці — 10 седанів, що залишили слід в історії та досі викликають захоплення серед фанатів.

Про це пише Speka.

BMW M5 (E39)

Справжня легенда 90-х, яка поєднала стриману елегантність з хижим темпераментом. Модель M5 у кузові E39 стала символом ідеального балансу — авто, яке з однаковим задоволенням можна використовувати і для ділових поїздок, і для драйвових недільних вилазок на серпантини.

Зворотний зв’язок на кермі, звук атмосферного V8 і класична механіка дарують чисту насолоду від керування. E39 вважають одним із найкращих «аналогових» седанів в історії BMW.

  • Двигун: 4,9 л V8

  • Потужність: 394 к.с., 500 Нм

  • 0–100 км/год: 4,9 с

  • Привід: задній

  • Трансмісія: 6-ступ. механіка

Mercedes-Benz E55 AMG (W211)

До того, як AMG став синонімом агресії, був E55 — вишуканий бізнес-седан із характером боліда. Зовні — спокійний, всередині — вибуховий компресорний V8, який уміє здивувати будь-кого.

Це був «сліпер», здатний змагатися з суперкарами на світлофорі і водночас дарувати комфорт на щодень.

  • Двигун: 5,4 л V8 з компресором

  • Потужність: 469 к.с., 700 Нм

  • 0–100 км/год: 4,7 с

  • Трансмісія: 5-ступ. автомат

  • Привід: задній

Toyota Camry (XV40) V6

Один із найулюбленіших седанів українських водіїв. XV40 із мотором V6 — це поєднання впевненого вигляду, надійної платформи та напрочуд м’якої підвіски, яка легко порається з вибоїнами.

Цей седан став синонімом комфорту, витривалості та помірної динаміки, особливо у версії з 3,5-літровим двигуном.

  • Двигун: 3,5 л V6

  • Потужність: 277 к.с., 344 Нм

  • 0–100 км/год: 6,8 с

  • Привід: передній

  • Трансмісія: 6-ступ. автомат

Lexus LS 460 (XF40)

LS 460 — це седан, який поєднує атмосферу п’ятизіркового готелю з динамікою преміум-класу. Японський перфекціонізм втілений у деталях: якісні матеріали, майже безшумна їзда та V8, який приховано здатен на більше, ніж здається.

  • Двигун: 4,6 л V8

  • Потужність: 380 к.с., 493 Нм

  • 0–100 км/год: 5,6 с

  • Трансмісія: 8-ступ. автомат

  • Привід: задній

Audi RS6 (C6)

На перший погляд — діловий Audi. Але під капотом — шалений V10 з двома турбінами, який перетворює авто на справжнього монстра. Повний привід quattro дарує стабільність, а комфорт не поступається топовим седанам.

  • Двигун: 5,0 л V10 бі-турбо

  • Потужність: 580 к.с., 650 Нм

  • 0–100 км/год: 4,5 с

  • Привід: повний

Volvo S60 T5 (II покоління)

Стриманий шведський дизайн приховує живий характер. Турбомотор на 2,5 л забезпечує драйв, а фірмова безпека Volvo робить поїздку спокійною в будь-яких умовах.

  • Двигун: 2,5 л R5 турбо

  • Потужність: 254 к.с., 360 Нм

  • 0–100 км/год: 6,4 с

Infiniti G37

Японська відповідь BMW та Audi. G37 вражає дизайном і керованістю, а 3,7-літровий V6 — це справжня перлина, яка дарує емоції на кожному повороті.

  • Потужність: 328 к.с., 365 Нм

  • 0–100 км/год: 5,7 с

  • Привід: задній

Jaguar XJ X351 (XJR)

Аристократичний, елегантний і водночас потужний. Компресорний V8 та британський стиль утілені у XJR, який вражає як зовні, так і за кермом.

  • Потужність: 510 к.с., 625 Нм

  • 0–100 км/год: 4,9 с

  • Макс. швидкість: 280 км/год

Honda Accord (7 покоління)

Цей Accord став прикладом ідеального балансу між надійністю та задоволенням від їзди. Версія з 2,4-літровим двигуном ідеально підходила як перше авто або ж сімейний універсал із динамічним серцем.

  • Потужність: 190 к.с., 223 Нм

  • 0–100 км/год: 8,7 с

  • Привід: передній

Toyota Mark II (X100)

Японська класика, яку обожнюють і за зовнішність, і за потенціал. Атмосферні чи турбо-мотори, задній привід і великий простір для тюнінгу зробили Mark II справжньою культовою моделлю.

  • Двигун: 2,5 л 1JZ-GTE

  • Потужність: 280 к.с., 377 Нм

  • Привід: задній

До слова, раніше експерти склали рейтинг авто з найбільшими пробігами, які довели свою неймовірну витривалість.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie