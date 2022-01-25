Летючий автомобіль із двигуном від BMW отримав дозвіл на польоти

Серійна версія цієї моделі отримає більш потужні характеристики.

Словацька компанія Klein Vision отримала офіційний сертифікат від національного транспортного управління, який дозволяє їхньому аеромобілю AirCar здійснювати польоти.

Про це повідомляє Carscoops.

Керівництво фірми заявило, що дозвіл, отриманий від національного транспортного управління Євросоюзу, дозволяє розпочати масове виробництво автомобілів, що літають. Проте фахівці не поспішають із виведенням масової моделі на ринок. Уся річ в тому, що розробники планують випустити нове покоління AirCar.

AirCar дозволяє водієві швидко перейти з дорожнього режиму в повітряний поки пасажири залишаються в салоні. Під час трансформації задня частина машини витягується, щоб забезпечити оптимальні льотні характеристики. Зовні летючий автомобіль схожий на суперкари GT-серії. У нього двомісний салон і просте управління, яке цілком подужає звичайна людина, що має водійські права і льотне посвідчення.

Перед зльотом AirCar випускає крила і хвостове оперення, водночас процес трансформації займає близько трьох хвилин. Для зльоту авто необхідно близько 300 метрів дорожнього покриття.

AirCar оснащений 1,6-літровим 140-сильним мотором, що розвиває в польоті швидкість 200 км/год. Авто важить близько тонни і здатне перевозити до 200 кг вантажу.

Аби отримати сертифікат, аеромобіль випробували за стандартами Європейського агентства авіаційної безпеки. AirCar перевіряли протягом 70 годин, у ході яких машина понад 200 разів злітала у повітря та сідала на землю. Незважаючи на те, що фахівці вже зараз здатні запустити серійне виробництво, інженери планують випустити нову версію аеромобіля, яка зможе розганятися до 300 кілометрів на годину, а запас ходу складе близько тисячі кілометрів. Водночас сертифікація нового автомобіля, що літає, займе близько року.

Вартість летючого автомобіля складе близько 1,5 млн євро.