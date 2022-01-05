Експерти назвали автомобільний бренд, який найкраще зберігає свою ціну на вторинному ринку

Надійність та низькі ціни на обслуговування - головні переваги серед конкурентів.

Автомобілі Lexus назвали лідером преміального сегмента у щорічному рейтингу залишкової вартості автомобілів. За результатами опитувань водіїв, саме Lexus визнали найнадійнішим серед преміальних автомобілів.

Це вже не перше дослідження, яке підтверджує міцність та довговічність моделей Lexus. Про це повідомляє американське аналітичне агентство J.D. Power.

Перше місце бренду пов’язано з тим, що автомобілі мають високу якість, саме вона і забезпечує великий попит на вторинному ринку. Адже багато водіїв хочуть мати преміальний автомобіль, який не буде витягувати з кишені останню копійку. Також, що не менш важливо – офіційні сервісні центри правильно та якісно обслуговують клієнтські автомобілі, саме тому машини “живуть” довго та не завдають клопоту.

У листопаді 2021 року Lexus зайняв перше місце у рейтингу надійності американського видання Consumer Reports. Та це й не дивно, автомобілі цього бренду мають всі сучасні опції, гарний дизайн, розкішний салон, але при цьому в них зберігається справжня японська якість. Запасні частини коштують недорого, а персонал офіційних представників завжди намагається допомогти клієнту. Саме тому водії можуть не перейматися за “здоров’я” свого улюбленця, а спокійно їздити та отримувати задоволення від керування авто.

Як повідомлялося, в Україні з'явиться новий флагманський позашляховик Lexus: названо ціни.