Lexus презентувала новий електричний кросовер: що відомо про новинку

Дизайн авто дуже сучасний та футуристичний.

В компанії показали фотографії нового електричного позашляховика. Поки він ще не отримав традиційної назви, тож його позначають, як Electrified SUV.

Наприкінці минулого року, в компанії вже розповідали про новітній електричний позашляховик, але тепер на офіційній Facebook-сторінці з’явились знімки нової моделі.

Хоч інформації і не багато, але судячи з фото, новий SUV розміститься за класом вище, ніж RZ 450e, який повинен з’явитися вже цього року. Компанія Lexus серйозно взялася за електрифікацію своєї актуальної лінійки авто. У планах – універсали, кабріолет та гіперкар, тож кожен зможе знайти для себе потрібне авто.

LEXUS / レクサス

Автомобіль, який компанія показала на знімках, це один з семи прототипів, які було анонсовано раніше. За габаритами він здається більшим за RZ 450e, але це не означає, що саме цей позашляховик буде флагманським. Дизайн Electrified SUV виконано в одній стилістиці з RZ 450e, хоча спочатку виробник показував концепти з трохи інакшими формами – плавними та м’якими, замість гострих кутів. Та треба зауважити, що авто має досить харизматичний вигляд.

Так як більшість світових автомобільних компаній взяли напрямок на електрифікацію, то Lexus планує до 2030 року вивести на ринок 30 електричних автомобілів.

Нагадаємо, що експерти назвали автомобільний бренд, який найкраще зберігає свою ціну на вторинному ринку.