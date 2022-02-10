Lexus презентувала новий спортивний електрокар: чим цікава новинка

Новий автомобіль отримав сучасний дизайн та потужний двигун.

Відразу після презентації нового великого кросовера, компанія Lexus показала ще один електрокар з майбутньої лінійки.

На цей раз перед нами з’явився спадкоємець популярного седана IS. Про це повідомляється на офіційному Twitter-каналі компанії.

Вже традиційно, інформація про технічні характеристики моделі відсутня, як і дата появи на ринку. Та не дивлячись на це, ми можемо з дизайну зрозуміти напрямок компанії.

Власний індекс з електрокарів компанії поки має лише RZ 450e, а нещодавно презентований позашляховик та компактний спортивний седан називають просто Electrified SUV та Electrified Sedan. Та звісно перед виходом на ринок вони отримають нормальну назву.

Twitter Lexus

Так як інформації немає, ми лише можемо припустити, що новинка отримає таку саме платформу e-TNGA, як і RZ 450e. Вона передбачає спереду підвіску McPherson та багатоважільну задню.

Поки Lexus може похизуватися лише однім чистим електрокаром - UX 300e. Та цього року у нього вже з’явиться помічник у вигляді Lexus RZ 450e. Скоріш за все, незабаром компанія матиме у кожному сегменті по електричному електромобілю. Тож, покупці зможуть обрати автомобіль під свої потреби.

Нагадаємо, що Lexus презентувала новий електричний кросовер.