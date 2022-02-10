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Lexus презентувала новий спортивний електрокар: чим цікава новинка

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Lexus презентувала новий спортивний електрокар: чим цікава новинка

Twitter Lexus

Новий автомобіль отримав сучасний дизайн та потужний двигун.

Відразу після презентації нового великого кросовера, компанія Lexus показала ще один електрокар з майбутньої лінійки.

На цей раз перед нами з’явився спадкоємець популярного седана IS. Про це повідомляється на офіційному Twitter-каналі компанії.

Вже традиційно, інформація про технічні характеристики моделі відсутня, як і дата появи на ринку. Та не дивлячись на це, ми можемо з дизайну зрозуміти напрямок компанії.

Власний індекс з електрокарів компанії поки має лише RZ 450e, а нещодавно презентований позашляховик та компактний спортивний седан називають просто Electrified SUV та Electrified Sedan. Та звісно перед виходом на ринок вони отримають нормальну назву.

© Twitter Lexus
Twitter Lexus

Так як інформації немає, ми лише можемо припустити, що новинка отримає таку саме платформу e-TNGA, як і RZ 450e. Вона передбачає спереду підвіску McPherson та багатоважільну задню.

Поки Lexus може похизуватися лише однім чистим електрокаром - UX 300e. Та цього року у нього вже з’явиться помічник у вигляді Lexus RZ 450e. Скоріш за все, незабаром компанія матиме у кожному сегменті по електричному електромобілю. Тож, покупці зможуть обрати автомобіль під свої потреби.

Нагадаємо, що Lexus презентувала новий електричний кросовер.

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