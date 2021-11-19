Майже 70% людей не знають, на чому їздять електрокари - дослідження

Бензин, дизель та навіть газ - такі відповіді давали респонденти.

З кожним днем на дорогах з’являється все більше електромобілів. Люди купляють їх з різних причин – хтось для того, щоб економити, а комусь просто подобається концепція майбутнього. Та як виявилось, більша частина людей навіть не представляють, на якому пальному їздять електрокари.

Як з'ясувалося лише 34 відсотки опитуваних дали правильну відповідь, всі інші були впевнені, що «електрички» пересуваються на бензині. Про це повідомляє Carscoops.

І так, людей навіть не бентежить те, що в слові “електрокар” є приставка - ”електро”. Вони впевнені, що там десь все ж таки ховається традиційний двигун внутрішнього згоряння. Останній раз таке опитування проводили маркетологи компанії Toyota у 2019 році, з того часу нічого не змінилося. Так саме 66% людей навіть не представляють, що таке електрокар.

Після цих питань вирішили дізнатись у людей, “чи потрібно заряджати від розетки гібридні автомобілі”. Та тут також промах. Більшість відповіла, що так. Якщо що, авто з гібридною установкою можуть працювати з розрядженою батареєю та їздити лише завдяки двигуну. Заряджати від розетки можна та потрібно “плагін-гібрид”, в цій компоновці авто може їздити як від електроенергії так і від звичайного пального, даючи вибір його власнику.

Тож не дивно, що велика кількість людей негативно відносяться до електромобілів. Адже, як показало опитування, вони банально не знають, що це таке.

Хочемо нагадати, що перший електромобіль було створено у 1841 року. А більш сучасна популярна “електричка” Toyota Prius виїхала на дороги 20 років тому.