Літня миття на сонці: чим це загрожує вашому авто і як уникнути шкоди

Автомобіль / © Pexels

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У розпал літа, коли сонце палить, а авто вкрите пилом, так хочеться дати йому «охолоджувальний душ». Проте експерти застерігають: мийка розпеченого кузова холодною водою — це пряма дорога до пошкодження лакофарбового покриття.

Про це пише «Автопілот».

Зіткнення холодної води з металом, нагрітим до 50–70°C, викликає термоудар. У результаті — мікротріщини в лаку, втрата блиску, вицвітання фарби та навіть передчасна корозія.

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До того ж автошампунь на гарячій поверхні утворює агресивний концентрат, який залишає плями та розводи.

Окрема небезпека — гальмівні диски, які можуть деформуватися, пластик, що втрачає еластичність, і електроніка, яка страждає від вологи та перегріву.

Фахівці радять мити авто лише зранку, ввечері або в похмуру погоду. І обов’язково переконатися, що кузов не надто гарячий на дотик. Такий простий крок допоможе зберегти вигляд вашого автомобіля та уникнути дорогого ремонту.

Нагадаємо, багатьом водіям знайома така ситуація: спека за +35 °C, затори на дорогах, кондиціонер працює на максимум, і раптом стрілка температури двигуна різко стрибає в червону зону. Зупинитися ніде — ані узбіччя, ані вільного місця для паркування.

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У такій критичній миті може допомогти простий, але маловідомий прийом: увімкнути опалення на повну. Хоч у спеку це звучить абсурдно, однак метод має технічне обґрунтування і неодноразово підтверджував свою ефективність на практиці, кажуть автомеханіки.